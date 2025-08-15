PSG : Un international français tombe d'accord, il ne manque plus que la signature !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Randal Kolo Muani et le PSG, l'histoire d'amour n'aura duré que deux ans. L'international français a retrouvé le sourire pendant son prêt à la Juventus lors de la seconde partie de saison dernière et a toujours affiché son souhait de poursuivre chez les Bianconeri. A l'approche de la reprise des championnats, Kolo Muani a acté son avenir.

« J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ». En plein Mondial des clubs aux Etats-Unis avec la Juventus, Randal Kolo Muani communiquait à Tuttosport sans volonté de poursuivre à la Vieille Dame malgré la fin de son prêt convenu avec le PSG qui approchait grandement.

Le PSG et la Juventus toujours en discussions pour le transfert de Kolo Muani Récemment de retour au Campus PSG pour le début de saison avec le PSG, Randal Kolo Muani ne devrait clairement pas s'y éterniser. Il est question d'échanges entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Juventus depuis de longues semaines désormais concernant un prêt avec option d'achat. Le désaccord entre les parties réside sur les modalités de l'activation de ladite option comme L'Equipe le révèle ce vendredi après-midi à quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l'OM.