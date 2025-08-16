14M€ : Les petits arrangements entre amis à l’étranger qui profitent au PSG !

Ce vendredi, un accord a été trouvé entre le PSG et Sunderland pour le transfert de Nordi Mukiele. Indésirable à Paris, le polyvalent défenseur de 27 ans va ainsi découvrir la Premier League chez les « Black Cats », qui vont le recruter pour un montant de 14M€ (bonus inclus). Daniel Riolo a cependant dénoncé un certain arrangement dans ce dossier.
Après avoir bouclé les signatures de Renato Marin, Lucas Chevalier, et d’Illya Zabarnyi, le PSG se focalise désormais sur les départs au niveau de son mercato estival. Ce vendredi, les dirigeants parisiens ont considérablement avancé dans deux gros dossiers : ceux de Randal Kolo Muani et de Nordi Mukiele.
Le PSG boucle le transfert de Nordi Mukiele contre 14M€
Pour le premier, Tuttosport a révélé l’existence d’un accord entre le PSG et la Juventus autour d’un prêt payant de 10M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 45M€. Quant au second, RMC Sport a indiqué qu’un accord avait également été trouvé avec Sunderland. Le montant du transfert est estimé à 12M€, et ce dernier pourrait atteindre les 14M€ en incluant les bonus selon la presse anglaise.
« Il y a un agent qui a mis la main sur le club et qui fait ami-ami »
Une somme quasiment inespérée pour le PSG, alors que Nordi Mukiele ne s’est pas forcément distingué en prêt du côté du Bayer Leverkusen la saison passée. Daniel Riolo lui, a dénoncé un possible arrangement entre l’agent du joueur et Florent Ghisolfi, nouveau directeur sportif des « Black Cats », tout juste promus en Premier League. « Mukiele ? J'espère qu'un jour quelqu'un nous expliquera ce qui se passe à Sunderland. Qui fait les transferts, comment ça se passe. Un comité de jumelage ? On sait ce qui se passe, il faut juste qu'on en parle. On s'est compris, il y a un agent qui a mis la main sur le club et qui fait ami-ami. Mendes a fait pendant des années dans le foot, il y a d'autres agents qui peuvent le faire, mais bon, ça croque », a ainsi confié Riolo au micro de l’After Foot.