14M€ : Les petits arrangements entre amis à l’étranger qui profitent au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, un accord a été trouvé entre le PSG et Sunderland pour le transfert de Nordi Mukiele. Indésirable à Paris, le polyvalent défenseur de 27 ans va ainsi découvrir la Premier League chez les « Black Cats », qui vont le recruter pour un montant de 14M€ (bonus inclus). Daniel Riolo a cependant dénoncé un certain arrangement dans ce dossier.

Après avoir bouclé les signatures de Renato Marin, Lucas Chevalier, et d’Illya Zabarnyi, le PSG se focalise désormais sur les départs au niveau de son mercato estival. Ce vendredi, les dirigeants parisiens ont considérablement avancé dans deux gros dossiers : ceux de Randal Kolo Muani et de Nordi Mukiele.

Le PSG boucle le transfert de Nordi Mukiele contre 14M€ Pour le premier, Tuttosport a révélé l’existence d’un accord entre le PSG et la Juventus autour d’un prêt payant de 10M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 45M€. Quant au second, RMC Sport a indiqué qu’un accord avait également été trouvé avec Sunderland. Le montant du transfert est estimé à 12M€, et ce dernier pourrait atteindre les 14M€ en incluant les bonus selon la presse anglaise.