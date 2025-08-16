L’OM vend la mèche pour ses prochains transferts, De Zerbi va encore se régaler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la Ligue des Champions à jouer, l’OM devait impérativement se renforcer cet été. Le club phocéen n’a pas chômé puisque 6 nouveaux joueurs ont déjà rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais voilà qu’à Marseille, le recrutement estival n’est pas terminé. Medhi Benatia l’a confirmé, il y a encore quelques retouches à faire à l’OM.

La saison 2025-2026 de l’OM a débuté ce vendredi par une défaite. Le club phocéen s’est incliné sur la pelouse de Rennes (1-0) avec plusieurs de ses recrues estivales. Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore CJ Egan-Riley n’auront pas réussi à empêcher la défaite olympienne. Et des recrues, il devrait d’ailleurs encore en avoir d’ici la clôture du marché pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi.

L’OM veut encore se renforcer ! Présent au micro de Ligue 1+ en marge de cette rencontre entre l’OM et Rennes, Medhi Benatia s’est prononcé sur la suite du recrutement olympien. Le directeur du football a ainsi fait savoir : « L'année dernière, on avait une belle équipe, mais on était quand même un peu juste. Quand il y avait les blessures de joueurs importants comme Pierre-Emile (Hojbjerg) et Balerdi, c'était un peu difficile. Cette année, on a vraiment mis l'accent sur ça, garder les meilleurs et essayer de renforcer sur ceux qui vont avoir un rôle très important à jouer ».