C’est confirmé, «le meilleur du monde» est à l’OM !

Auteur d’une belle première saison sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a conquis le cœur des supporters marseillais. Mais le technicien italien a également gagné l’admiration de ses collègues. Entraîneur du Séville FC, Matias Almeyda a affirmé ce vendredi que selon lui, le coach marseillais était tout simplement le meilleur au monde.
La saison de l’OM est attendue au tournant. En effet, alors que le mercato estival marseillais s’est montré ambitieux, le travail de Roberto De Zerbi va continuer à se développer. Après une première saison très intéressante, le technicien italien doit désormais confirmer les belles promesses.
De Zerbi fait l’unanimité
Autoritaire avec son groupe, et fonctionnant main dans la main avec la direction de l’OM, Roberto De Zerbi est la pierre angulaire du projet marseillais. Si les supporters marseillais l’admirent déjà, c’est également le cas de plusieurs autres entraîneurs. En effet, ce vendredi, le coach du Séville FC, Matias Almeyda, s’est montré très élogieux à l’égard de l’ancien technicien de Brighton. « Pour moi, le meilleur entraîneur au monde, que j’ai récemment affronté, c’est celui de Marseille », a confié ce dernier en conférence de presse.
« C’est le meilleur entraîneur du monde »
« C’est le meilleur entraîneur du monde. Parce que nous regardons tous les résultats, mais je m’intéresse au football et à ce qu’il développe. Je l’aime beaucoup et je l’ai beaucoup étudié. J’ai joué trois fois contre lui. Et chaque fois que je fais match nul ou que je gagne contre lui, je suis très heureux », conclut Almeyda.