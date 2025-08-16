C’est confirmé, «le meilleur du monde» est à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une belle première saison sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a conquis le cœur des supporters marseillais. Mais le technicien italien a également gagné l’admiration de ses collègues. Entraîneur du Séville FC, Matias Almeyda a affirmé ce vendredi que selon lui, le coach marseillais était tout simplement le meilleur au monde.

La saison de l’OM est attendue au tournant. En effet, alors que le mercato estival marseillais s’est montré ambitieux, le travail de Roberto De Zerbi va continuer à se développer. Après une première saison très intéressante, le technicien italien doit désormais confirmer les belles promesses.

De Zerbi fait l’unanimité Autoritaire avec son groupe, et fonctionnant main dans la main avec la direction de l’OM, Roberto De Zerbi est la pierre angulaire du projet marseillais. Si les supporters marseillais l’admirent déjà, c’est également le cas de plusieurs autres entraîneurs. En effet, ce vendredi, le coach du Séville FC, Matias Almeyda, s’est montré très élogieux à l’égard de l’ancien technicien de Brighton. « Pour moi, le meilleur entraîneur au monde, que j’ai récemment affronté, c’est celui de Marseille », a confié ce dernier en conférence de presse.