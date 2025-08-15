Adrien Rabiot : «Tout sauf une star», l’annonce surprenante à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, à la surprise générale, libre, Adrien Rabiot décidait de s’engager avec l’OM. Un coup XXL de la part du club phocéen qui réussissait à faire venir une véritable star. Un statut confirmé d’ailleurs sur le terrain parce celui qui a été formé au PSG. Dans le vestiaire, Rabiot est également irréprochable avec notamment un comportement parfait, à l’opposé de ce qu’on pourrait penser d’une star.

Après 5 ans à la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de revenir en Ligue 1. L’été dernier, son passé au PSG ne l’a ainsi pas empêché de s’engager avec l’OM. Alors qu’on l’imaginait rejoindre un top club européen, lui qu’on annonçait au Milan AC ou encore à l’Atlético de Madrid, Rabiot a finalement opté pour la formation olympienne. Entamant maintenant sa deuxième saison à Marseille, l’international français a mis tout le monde d’accord sur la Canebière, que ce soit sur le terrain avec ses performances ou bien encore en interne avec son comportement irréprochable.

« C’est clairement la star de l’équipe, avec Mason Greenwood, mais… » Pour Le Parisien, une source à l’OM s’est confiée sur le comportement d’Adrien Rabiot qui est « tout sauf celui d’une star » : « Au sein du vestiaire, c’est un homme qui parle sans avoir besoin de crier pour se faire entendre. C’est un leader naturel qui dit les choses telles qu’il les ressent. C’est clairement la star de l’équipe, avec Mason Greenwood, mais il a tout sauf le comportement d’une star ».