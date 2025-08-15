Benzema : Grosse annonce sur le grand attaquant de l’OM !

L'année dernière, l'OM a réussi à se remettre à l'endroit en allant chercher la place de dauphin du PSG. Le club de la cité phocéenne profite d'un effectif très fourni, notamment dans le secteur offensif. Amine Gouiri est venu renforcer l'attaque l'hiver dernier avec succès. Ses qualités rappellent un certain Karim Benzema selon Walid Acherchour.
Auteur de débuts très remarqués à l'OM, Amine Gouiri a inscrit 10 buts en 14 matches avec son nouveau club. L'attaquant de 25 ans formé à l'OL a progressé ces dernières années et il pourrait jouer un grand rôle en vue de la campagne de Ligue des champions qui s'annonce. Pour Walid Acherchour, Roberto De Zerbi compte énormément sur le travail de l'international algérien.
Gouiri comparé à Benzema
Formé lui aussi à l'OL, Karim Benzema a connu une carrière exceptionnelle. Amine Gouiri pourra essayer de s'en rapprocher mais les comparaisons fusent déjà. « On me prend souvent pour un fou quand je dis ça, mais il y a une filiation avec Karim Benzema. Souvent on a aussi dit de Benzema que c'était un numéro 10 qui jouait numéro 9. Donc je pense qu'à l'échelle de l'OM, c'est ce que Roberto De Zerbi veut de Gouiri tout en lui demandant d'être tueur dans la surface de réparation tout en étant à l'origine et la finition » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.
Gouiri attendu pour franchir un cap
Après une adaptation convaincante à l'OM, Amine Gouiri espère maintenant franchir un cap. L'attaquant de 25 ans sera forcément attendu au tournant car dans son ombre évoluera un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Il devra donc répondre présent sur le terrain régulièrement à commencer par ce vendredi soir pour démarrer la nouvelle saison de Ligue 1. Six mois après son départ de Rennes, il va retrouver le Roazhon Park.