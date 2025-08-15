Benzema : Grosse annonce sur le grand attaquant de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, l'OM a réussi à se remettre à l'endroit en allant chercher la place de dauphin du PSG. Le club de la cité phocéenne profite d'un effectif très fourni, notamment dans le secteur offensif. Amine Gouiri est venu renforcer l'attaque l'hiver dernier avec succès. Ses qualités rappellent un certain Karim Benzema selon Walid Acherchour.

Auteur de débuts très remarqués à l'OM, Amine Gouiri a inscrit 10 buts en 14 matches avec son nouveau club. L'attaquant de 25 ans formé à l'OL a progressé ces dernières années et il pourrait jouer un grand rôle en vue de la campagne de Ligue des champions qui s'annonce. Pour Walid Acherchour, Roberto De Zerbi compte énormément sur le travail de l'international algérien.

Gouiri comparé à Benzema Formé lui aussi à l'OL, Karim Benzema a connu une carrière exceptionnelle. Amine Gouiri pourra essayer de s'en rapprocher mais les comparaisons fusent déjà. « On me prend souvent pour un fou quand je dis ça, mais il y a une filiation avec Karim Benzema. Souvent on a aussi dit de Benzema que c'était un numéro 10 qui jouait numéro 9. Donc je pense qu'à l'échelle de l'OM, c'est ce que Roberto De Zerbi veut de Gouiri tout en lui demandant d'être tueur dans la surface de réparation tout en étant à l'origine et la finition » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.