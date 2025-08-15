«Un grand champion» débarque à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM entame la saison avec un secteur offensif prometteur, mais aussi une concurrence féroce. Amine Gouiri, positionné en numéro 9 la saison prochaine, devra se mesurer à Pierre-Emerick Aubameyang, référence internationale et buteur confirmé. Pour Roberto De Zerbi, cette rivalité interne pourrait pousser les deux joueurs à se sublimer tout au long de l’exercice.

Depuis son arrivée à l'OM en janvier dernier, Amine Gouiri a toujours été perçu comme un attaquant hybride, capable d’évoluer dans un rôle axial ou légèrement décroché. Mais cette saison, un défi de taille l’attend : s’imposer dans une ligne offensive où figure Pierre-Emerick Aubameyang.

Le message de De Zerbi Présent en conférence de presse avant la première rencontre de championnat face à Rennes vendredi soir, Roberto de Zerbi a envoyé un message à Amine Gouiri. Le coach de l’OM souhaite une concurrence saine entre deux attaquants de grand talent.