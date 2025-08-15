«Un grand champion» débarque à l’OM !

L’OM entame la saison avec un secteur offensif prometteur, mais aussi une concurrence féroce. Amine Gouiri, positionné en numéro 9 la saison prochaine, devra se mesurer à Pierre-Emerick Aubameyang, référence internationale et buteur confirmé. Pour Roberto De Zerbi, cette rivalité interne pourrait pousser les deux joueurs à se sublimer tout au long de l’exercice.
Depuis son arrivée à l'OM en janvier dernier, Amine Gouiri a toujours été perçu comme un attaquant hybride, capable d’évoluer dans un rôle axial ou légèrement décroché. Mais cette saison, un défi de taille l’attend : s’imposer dans une ligne offensive où figure Pierre-Emerick Aubameyang.
Le message de De Zerbi
Présent en conférence de presse avant la première rencontre de championnat face à Rennes vendredi soir, Roberto de Zerbi a envoyé un message à Amine Gouiri. Le coach de l’OM souhaite une concurrence saine entre deux attaquants de grand talent.
La menace est énorme
« La consigne est simple : joue comme un numéro 10, marque comme un numéro 9. Ce n’est pas facile, mais il a la qualité pour être un meneur de jeu efficace. J’espère qu’il pourra piquer quelques buts à Aubameyang. Ce dernier est un grand champion, pas seulement un excellent joueur. J’aimerais que Gouiri s’inspire de ses qualités, qu’il absorbe un peu de son savoir-faire » a confié l'entraîneur de l'OM dans des propos rapportés par Le Phocéen.