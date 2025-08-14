OM - Transfert à 20M€ : La réponse lâchée en direct par De Zerbi !

Du côté de l'OM, le mercato est encore loin d'être fini. Au rayon des arrivées, le club phocéen travaillerait notamment sur l'arrivée d'Edon Zhegrova, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat au LOSC. Alors que le transfert du Kosovar serait estimé à 20M€, Roberto De Zerbi a été interrogé ce jeudi en conférence de presse sur ce dossier.
Cet été, l'OM s'est renforcé offensivement avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Et voilà que ce n'est peut-être pas terminé... Alors que Mason Greenwood a été déclaré intransférable, le club phocéen pourrait recruter une doublure à l'Anglais comme ailier droit. L'heureux élu pourrait alors se trouver au LOSC en la personne d'Edon Zhegrova, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec les Dogues.
« C'est un joueur fort mais on le savait déjà tous »
Alors que le LOSC réclamerait 20M€ pour lâcher le Kosovar, ce jeudi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur une potentielle arrivée d'Edon Zhegrova. C'est alors que l'entraîneur de l'OM a répondu face aux journalistes : « Ce n'est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler. C'est un joueur fort mais on le savait déjà tous. S'il devient un joueur de l'OM, je vous donnerai mon avis ».
Un prêt avec option d'achat pour Zhegrova ?
Pour le moment, Edon Zhegrova est donc toujours un joueur du LOSC et son arrivée à l'OM n'est pas encore actée. Pour autant, en coulisses, ça bougerait. En effet, comme l'a révélé Footmercato au cours des dernières heures, les deux clubs seraient en discussions concernant le Kosovar. Des échanges qui porteraient notamment sur la modalité de ce potentiel deal. C'est ainsi que la possibilité d'un prêt avec option d'achat à l'OM pour Zhegrova, qui devrait d'abord prolonger à Lille, aurait été évoquée. Affaire à suivre...