OM - Transfert à 20M€ : La réponse lâchée en direct par De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, le mercato est encore loin d'être fini. Au rayon des arrivées, le club phocéen travaillerait notamment sur l'arrivée d'Edon Zhegrova, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat au LOSC. Alors que le transfert du Kosovar serait estimé à 20M€, Roberto De Zerbi a été interrogé ce jeudi en conférence de presse sur ce dossier.

Cet été, l'OM s'est renforcé offensivement avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Et voilà que ce n'est peut-être pas terminé... Alors que Mason Greenwood a été déclaré intransférable, le club phocéen pourrait recruter une doublure à l'Anglais comme ailier droit. L'heureux élu pourrait alors se trouver au LOSC en la personne d'Edon Zhegrova, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec les Dogues.

« C'est un joueur fort mais on le savait déjà tous » Alors que le LOSC réclamerait 20M€ pour lâcher le Kosovar, ce jeudi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur une potentielle arrivée d'Edon Zhegrova. C'est alors que l'entraîneur de l'OM a répondu face aux journalistes : « Ce n'est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler. C'est un joueur fort mais on le savait déjà tous. S'il devient un joueur de l'OM, je vous donnerai mon avis ».