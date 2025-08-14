Transfert d’une légende vivante : L’incroyable coup de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juin 1989, L’Équipe annonce l’impossible : Diego Maradona à l’OM. Fasciné par Bernard Tapie et lassé de Naples, le « Pibe de Oro » semblait prêt à rejoindre la Canebière. Entre coups de fil enfiévrés, négociations secrètes et coups de bluff, le transfert du siècle s’écrit… pour finalement s’effondrer, laissant Marseille avec un rêve inachevé.

Tout commence par un coup de fil : un intermédiaire prétend pouvoir convaincre Diego Maradona de quitter Naples pour rejoindre l’OM en 1989. Alors aux manettes, Bernard Tapie écoute, Michel Hidalgo, alors directeur sportif du club marseillais, s’emballe, la presse s’en mêle, et soudain, la France entière croit à l’incroyable : une possible arrivée de Maradona en Ligue 1. L’OM, armé d’un effectif déjà brillant, s’imagine toucher les sommets européens avec le meilleur joueur du monde.

L'OM y a cru jusqu'au bout Comme le raconte L’Equipe, la rencontre entre Maradona et Tapie est à l’image de leurs personnalités : flamboyante. Montres offertes, promesses de villa en bord de mer, salaires doublés… l’Argentin semble séduit. Il rit, il négocie, il rêve à Marseille. Tapie, de son côté, se voit déjà brandir un nouveau trophée, porté par un joueur capable d’enflammer le Vélodrome comme jamais. Mais à Naples, la Camorra veille, et surtout, un président inflexible : Corrado Ferlaino. Pour lui, céder Maradona reviendrait à renoncer à son pouvoir. Tapie insiste, harcèle, contourne, mais rien n’y fait. Les obstacles sont politiques, financiers. Le feuilleton vire au roman d’espionnage où chaque promesse semble fondre avant de se concrétiser.