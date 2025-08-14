Transfert d’une légende vivante : L’incroyable coup de l’OM

En juin 1989, L’Équipe annonce l’impossible : Diego Maradona à l’OM. Fasciné par Bernard Tapie et lassé de Naples, le « Pibe de Oro » semblait prêt à rejoindre la Canebière. Entre coups de fil enfiévrés, négociations secrètes et coups de bluff, le transfert du siècle s’écrit… pour finalement s’effondrer, laissant Marseille avec un rêve inachevé.
Tout commence par un coup de fil : un intermédiaire prétend pouvoir convaincre Diego Maradona de quitter Naples pour rejoindre l’OM en 1989. Alors aux manettes, Bernard Tapie écoute, Michel Hidalgo, alors directeur sportif du club marseillais, s’emballe, la presse s’en mêle, et soudain, la France entière croit à l’incroyable : une possible arrivée de Maradona en Ligue 1. L’OM, armé d’un effectif déjà brillant, s’imagine toucher les sommets européens avec le meilleur joueur du monde.
L'OM y a cru jusqu'au bout
Comme le raconte L’Equipe, la rencontre entre Maradona et Tapie est à l’image de leurs personnalités : flamboyante. Montres offertes, promesses de villa en bord de mer, salaires doublés… l’Argentin semble séduit. Il rit, il négocie, il rêve à Marseille. Tapie, de son côté, se voit déjà brandir un nouveau trophée, porté par un joueur capable d’enflammer le Vélodrome comme jamais. Mais à Naples, la Camorra veille, et surtout, un président inflexible : Corrado Ferlaino. Pour lui, céder Maradona reviendrait à renoncer à son pouvoir. Tapie insiste, harcèle, contourne, mais rien n’y fait. Les obstacles sont politiques, financiers. Le feuilleton vire au roman d’espionnage où chaque promesse semble fondre avant de se concrétiser.
L'OM a raté le coup du siècle
Le 29 juin, après une dernière rencontre à Milan, l’espoir subsiste encore. Puis tombe le couperet : Maradona restera à Naples, « tant que je voudrai qu’il y reste », tranche Ferlaino. L'OM se réveille sans sa star, mais avec une notoriété accrue. Le transfert du siècle n’a pas eu lieu, mais l’histoire perdure.