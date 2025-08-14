Transferts : L’OM annonce la fin !

L’Olympique de Marseille a déjà connu plusieurs départs cet été, entre ventes, prêts et fins de contrat. Malgré ce mouvement, Leonardo Balerdi reste confiant quant à la stabilité de l’effectif actuel. Le défenseur argentin espère que le groupe restera inchangé jusqu’à la fin du mercato pour viser haut cette saison.
Le mercato estival de l’OM a été marqué par une série de départs notables. En France, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont surpris en rejoignant le Stade Rennais, un choix qui a fait parler compte tenu du passé du premier cité au FC Nantes. Simon Ngapandouetnbu, lui, a pris la direction de Montpellier, avec toutefois une option de rachat laissée à Marseille. Au-delà des frontières, plusieurs joueurs ont choisi l’Italie : Luis Henrique a signé à l’Inter Milan, Ismaël Koné a été prêté à Sassuolo, et le jeune Gaël Lafont s’est engagé avec le Genoa mardi dernier. En Espagne, Luiz Felipe a rejoint le Rayo Vallecano, tandis que Chancel Mbemba, longtemps mis au placard la saison dernière, a quitté le club libre.
D'autres départs évoqués
Ces nombreux mouvements traduisent une volonté de remodeler l’effectif. D'autres départs étaient évoqués comme celui d'Azzedine Ounahi, prêté la saison dernière en Grèce et courtisé en Turquie et en Arabie Saoudite, ou encore celui de Faris Moumbagna, envoyé avec l'équipe réserve. Mais présent en conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi a tenu à se montrer rassurant.
« Je ne pense pas que quelqu’un parte »
Selon le défenseur argentin, il pourrait y avoir un statu quo. « On en discute. Je ne pense pas que quelqu’un parte, mais le football reste le football, on ne sait jamais. J’aimerais que tous les joueurs soient là avant la fin du mercato. Ce sont de bons joueurs et de bonnes personnes. Ils nous aideront beaucoup cette saison » a déclaré le capitaine de l'OM dans des propos rapportés par Le Phocéen.