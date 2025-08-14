Transferts : L’OM annonce la fin !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille a déjà connu plusieurs départs cet été, entre ventes, prêts et fins de contrat. Malgré ce mouvement, Leonardo Balerdi reste confiant quant à la stabilité de l’effectif actuel. Le défenseur argentin espère que le groupe restera inchangé jusqu’à la fin du mercato pour viser haut cette saison.

Le mercato estival de l’OM a été marqué par une série de départs notables. En France, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont surpris en rejoignant le Stade Rennais, un choix qui a fait parler compte tenu du passé du premier cité au FC Nantes. Simon Ngapandouetnbu, lui, a pris la direction de Montpellier, avec toutefois une option de rachat laissée à Marseille. Au-delà des frontières, plusieurs joueurs ont choisi l’Italie : Luis Henrique a signé à l’Inter Milan, Ismaël Koné a été prêté à Sassuolo, et le jeune Gaël Lafont s’est engagé avec le Genoa mardi dernier. En Espagne, Luiz Felipe a rejoint le Rayo Vallecano, tandis que Chancel Mbemba, longtemps mis au placard la saison dernière, a quitté le club libre.

D'autres départs évoqués Ces nombreux mouvements traduisent une volonté de remodeler l’effectif. D'autres départs étaient évoqués comme celui d'Azzedine Ounahi, prêté la saison dernière en Grèce et courtisé en Turquie et en Arabie Saoudite, ou encore celui de Faris Moumbagna, envoyé avec l'équipe réserve. Mais présent en conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi a tenu à se montrer rassurant.