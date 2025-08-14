Transferts : Un grand nom de l’OM vend la mèche pour son départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé lors du mercato estival, notamment en Italie, Leonardo Balerdi a finalement choisi de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille, où il entame sa sixième saison. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur argentin envisage déjà la suite, tout en affichant un attachement fort au club et une ambition intacte pour les mois à venir.

Leonardo Balerdi n’a pas manqué de prétendants lors du dernier mercato estival. Performant la saison passée et élément clé de la défense marseillaise, l’Argentin de 26 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers, notamment par la Juventus, séduite par sa régularité et sa polyvalence. Arrivé en 2020, sous l'ère Jorge Sampaoli, Balerdi s'est imposé comme l'un des leaders de cet OM ambitieux.

Une dernière saison et puis s'en va ? Pourtant, malgré ces sollicitations, le joueur a décidé de rester sur la Canebière. Pour terminer en beauté ? C'est un scénario plausible selon les informations de La Provence. Balerdi, dont le contrat court jusqu'en 2028, pourrait rester une dernière saison à l'OM avant de signer dans un top club européen.