Transferts : Un grand nom de l’OM vend la mèche pour son départ ?

Courtisé lors du mercato estival, notamment en Italie, Leonardo Balerdi a finalement choisi de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille, où il entame sa sixième saison. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur argentin envisage déjà la suite, tout en affichant un attachement fort au club et une ambition intacte pour les mois à venir.
Leonardo Balerdi n’a pas manqué de prétendants lors du dernier mercato estival. Performant la saison passée et élément clé de la défense marseillaise, l’Argentin de 26 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers, notamment par la Juventus, séduite par sa régularité et sa polyvalence. Arrivé en 2020, sous l'ère Jorge Sampaoli, Balerdi s'est imposé comme l'un des leaders de cet OM ambitieux.
Une dernière saison et puis s'en va ?
Pourtant, malgré ces sollicitations, le joueur a décidé de rester sur la Canebière. Pour terminer en beauté ? C'est un scénario plausible selon les informations de La Provence. Balerdi, dont le contrat court jusqu'en 2028, pourrait rester une dernière saison à l'OM avant de signer dans un top club européen.
Balerdi répond sur son départ
Interrogé sur son mercato d'été et sur son avenir à l'OM, Balerdi a livré un discours à la fois sincère et ambitieux. « Quand la saison dernière s’est terminée, je ne savais pas. J’aime vivre le moment présent ; cela fait six saisons que je suis à l’OM. Quand j’y ai pensé, je me suis dit qu’il y avait beaucoup de choses que j’aime ici. J’aime beaucoup le club. Et je me suis aussi dit : je veux sortir par la grande porte. C’est tout. Quand j’ai vu que le coach voulait continuer et que le club allait bien, je me suis dit que j’aimais ça et que je voulais rester. Cette année, nos ambitions sont grandes, autant en club qu’en équipe » a confié le défenseur argentin en conférence de presse et dans des propos rapportés par Le Phocéen..