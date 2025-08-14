L'OM veut boucler un transfert à 5M€ !

Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Neal Maupay pourrait déjà faire ses bagages lors de ce mercato estival. En effet, le club phocéen souhaiterait se séparer de l'attaquant de 29 ans, espérant récupérer au moins 5M€ grâce à son transfert. Toutefois, l'OM peinerait à trouver un point de chute à Neal Maupay.
Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a finalisé la signature de Neal Maupay, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Si le club phocéen a levé la clause à 4M€ du buteur de 29 ans, il compterait tout de même boucler son départ lors de cette fenêtre de transferts.
L'OM compte se séparer de Maupay
Selon les informations de Foot Mercato, Neal Maupay est poussé vers la sortie par la direction de l'OM. D'ailleurs, le club emmené par Roberto De Zerbi aurait déjà fixé le prix de l'ancien attaquant d'Everton. En effet, l'OM réclamerait au moins 5M€ pour boucler la vente de Neal Maupay.
OM : Aucun club n'est passé à l'action pour Maupay
Toutefois, à en croire Foot Mercato, peu de clubs se sont manifestés pour recruter Neal Maupay cet été. Si le nom du joueur a été lié à Sassuolo ou encore Trabzonspor ces dernières semaines, aucune écurie n'a bougé ses pions pour le moment. Affaire à suivre..