L'OM veut boucler un transfert à 5M€ !

Amadou Diawara

Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Neal Maupay pourrait déjà faire ses bagages lors de ce mercato estival. En effet, le club phocéen souhaiterait se séparer de l'attaquant de 29 ans, espérant récupérer au moins 5M€ grâce à son transfert. Toutefois, l'OM peinerait à trouver un point de chute à Neal Maupay.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a finalisé la signature de Neal Maupay, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Si le club phocéen a levé la clause à 4M€ du buteur de 29 ans, il compterait tout de même boucler son départ lors de cette fenêtre de transferts.

L'OM compte se séparer de Maupay Selon les informations de Foot Mercato, Neal Maupay est poussé vers la sortie par la direction de l'OM. D'ailleurs, le club emmené par Roberto De Zerbi aurait déjà fixé le prix de l'ancien attaquant d'Everton. En effet, l'OM réclamerait au moins 5M€ pour boucler la vente de Neal Maupay.