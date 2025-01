Sampaoli va plomber le mercato de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM espère encore se renforcer cet hiver après avoir obtenu la signature de Luiz Felipe, Jorge Sampaoli pourrait bien tout gâcher. En effet, le technicien argentin, passé sur le banc marseillais et désormais entraîneur du Stade Rennais, pourrait bien plomber un joli coup pour le club phocéen puisqu'il s'intéresse également à Reda Belahyane (20 ans, Hellas Vérone).

Quelle sera la prochaine recrue de l'OM après Luiz Felipe ? Difficile de répondre à cette question puisque le club phocéen espère d'abord dégraisser son effectif et plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, à commencer par Bamo Meité et Chancel Mbemba, qui n'ont pas joué durant la première partie de saison ou encore Lilian Brassier, qui a grandement déçu. Cependant, en parallèle, l'OM continue de scruter le marché et s'intéresserait notamment à Reda Belahyane, jeune milieu de terrain marocain qui évolue à l'Hellas Vérone.

Sampaoli arrive dans le dossier Belahyane

Cependant, le profil de l'ancien Niçois est très apprécié sur le marché et selon les informations de L'EQUIPE, l'OM pourrait être concurrencé par une vieille connaissance, à savoir un certain Jorge Sampaoli. Passé sur le banc marseillais entre mars 2021 et juin 2022, l'Argentin, désormais entraîneur du Stade Rennais, apprécierait également le profil de Reda Belahyane. Hyper actif depuis le début du mercato, le club breton a déjà enrôlé Brice Samba et Seko Fofana, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et devrait animer la seconde partie de mercato. Peut-être donc au dépens de l'OM.

La Lazio dégaine la première offre

Malgré tout, toujours d'après L'EQUIPE, la première offre pour Reda Belahyane n'a pas été dégainée par un club français, mais bien par la Lazio Rome. Un prêt avec une option d'achat facilement atteignable de 12M€ a été proposée à l'Hellas Vérone. Autrement dit, Rennes et l'OM sont désormais sous pression.