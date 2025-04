OM : La crise qui va «laisser des traces»

Axel Cornic

Avec quatre défaites en cinq rencontres, l’Olympique de Marseille s’est offert une grosse crise de fin de saison, avec une semaine sous très haute tension. Mais la situation semble s’être calmée suite à la victoire sur le TFC de ce dimanche (3-2), avec un retour à la deuxième place de Ligue 1.

Une victoire pour tout effacer ? En grand danger après une série noire, l’OM a réussi à se relancer à domicile, contre Toulouse. Mais cette rencontre pourrait bien ne pas suffire à assurer la qualification en Ligue des Champions, même si les hommes de Roberto De Zerbi ont pour le moment réussi à retrouver la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG.

« L’entraineur a passé son temps à se plaindre en conférence de presse »

Pour Christophe Dugarry, la crise de la semaine dernière va sans aucun doute marquer l’OM pour encore quelques temps. « Ça va laisser des traces. Entre ce qui s’est passé avec les joueurs, avec l’entraineur qui a passé son temps à se plaindre en conférence de presse » a expliqué l’ancien attaquant marseillais, sur RMC Sport.

« J’ai toujours un gros doute sur la Ligue des Champions »

« Si ça a permis de donner ce résultat contre Toulouse tant mieux, mais rien de neuf sous le soleil » a prévenu Dugarry, dans l’émission Rothen s’enflamme. « J’ai toujours un gros doute sur la Ligue des Champions, parce qu’avec ce que j’ai vu hier, on est loin du compte ». Et le pire arrive, puisque l’OM va affronter l’AS Monaco dans un choc très attendu en cette fin de saison.