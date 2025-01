Mercato - OM : Cet attaquant a carte blanche pour son transfert !

Thomas Bourseau

Entre l'OM et Elye Wahi, le mariage n'est pas parfait sportivement parlant puisqu'il a même été relégué au statut de doublure de Neal Maupay. Recruté pour 30M€, Wahi fait tourner des têtes à Londres et plus précisément de West Ham. Un prêt avec une option presque obligatoire de 25M€ serait déjà discutée entre les parties concernées. Seul Elye Wahi aura le dernier mot. Explications.

Et si c'était déjà terminé pour l'aventure d'Elye Wahi à l'OM, seulement six mois après avoir déposé ses valises dans la cité phocéenne ? Le buteur de 22 ans formé à Montpellier et son passage express à Lens la saison dernière n'a pas pleinement convaincu Roberto De Zerbi qui s'appuie plus sur Neal Maupay ces dernières semaines que sur Wahi. Mais pas de quoi tirer la sonnette d'alarme du côté de l'OM.

L'OM approché par West Ham avec une offre de 25M€ pour Wahi

En conférence de presse, Pablo Longoria annonçait clairement la couleur dernièrement. « Un départ de Wahi pour nous, c'est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d'Elye ». Cependant, West Ham se pencherait sérieusement sur la situation d'Elye Wahi. Un contact serait déjà à signaler pour une potentielle offre de prêt avec une option d'achat presqu'obligatoire à 25M€. L'Equipe explique que le désir des Hammers serait de s'attacher les services d'Elye Wahi afin de pallier la blessure de Niclas Füllkrug aux ischios-jambiers.

L'OM ne veut pas le laisser partir, mais se pliera à la volonté de Wahi

Du côté de la direction de l'Olympique de Marseille, on n'aurait nullement l'intention de se séparer de sa recrue estivale à 30M€. Le plan de l'OM serait simple : prendre son temps pendant cette deuxième quinzaine du mercato hivernal et de ne pas prendre de décision hâtive malgré la première approche de West Ham. Toutefois, si le marché continuait de se développer pour Elye Wahi et surtout si le principal concerné se montrait intéressé par l'idée de quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre le pensionnaire de Premier League.

«Je ne veux pas prendre la mauvaise décision ou faire quelque chose juste pour la forme»

Coach de West Ham, Graham Potter n'a pas manqué de souligner un point important concernant son approche pour le mercato d'hiver : il n'y aura pas de folie. « Avec la blessure de Füllkrug, recruter un attaquant est-il impératif ce mois-ci ? Je ne dirais pas impératif, mais avec les absents, il y a une certaine forme de logique de faire quelque chose. Mais ce n'est pas si simple. Je ne veux pas prendre la mauvaise décision ou faire quelque chose juste pour la forme juste parce qu'on en a besoin et particulièrement pendant cette fenêtre des transferts très compliquée. Mais nous avons des options offensives et des joueurs reviennent (ndlr de blessure) donc ma concentration pour le moment est focalisée sur l'équipe et sur la manière de la faire fonctionner du mieux possible et avec la volonté d'être compétitif et essayer de gagner contre Fulham ». a confié Potter ce lundi. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton Elye Wahi à présent.