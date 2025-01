F1 - Alpine : Ocon, la trahison improbable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La fin de saison dernière aura été tendue entre Alpine et Esteban Ocon. Il faut dire que l'écurie française avait décidé de se séparer de lui en vue de 2025 et ça, le pilote tricolore l'a rapidement vu venir. En effet, Ocon, qui s'est engagé avec Haas, a discuté avec plusieurs équipes, dont Williams. C'est d'ailleurs le GPS de son Alpine de fonction qui le dit !

En difficulté chez Alpine cette saison, Esteban Ocon n'a pas été conservé par l'écurie française qui mise donc sur Pierre Gasly et Jack Doohan pour 2025, avec Franco Colapinto dans l'ombre. Une situation que le pilote français avait vu venir puisque bien avant de s'entendre avec Haas pour la saison prochaine, Esteban Ocon avait notamment discuté avec Williams, qui misera finalement sur Carlos Sainz. D'ailleurs, Alpine a directement su que son pilote discutait avec une autre équipe... à cause de son GPS.

Ocon trahi par... son GPS !

En effet, Marcin Budkowski, ancien team principal d'Alpine, raconte comment Esteban Ocon s'est fait fait trahir par le GPS de sa voiture de fonction, une Alpine A110. « Il était à Enstone avant la course de Silverstone et quand il est là-bas, il conduit une Alpine qui lui a été prêtée comme voiture de fonction. Mais ces voitures sont équipées de traceurs, de GPS. Il s’est donc avéré que sa voiture Alpine était garée sur le parking de Williams pendant cinq heures durant le séjour d’Esteban en Grande-Bretagne, et c’est ainsi que tout le monde chez Alpine a découvert qu’Esteban y avait passé une demi-journée », lâche-t-il auprès de Viaplay Pologne.

Vowles confirme avoir discuté avec Ocon

Invité à commenter cette anecdote, James Vowles, la patron de l'écurie Williams, confirme d'ailleurs avoir vu Esteban Ocon dans l'optique d'une collaboration future. « Esteban est venu en effet. Pas vraiment pour faire un siège, plutôt pour évaluer ses chances pour 2025 et 2026. On voulait voir s'il rentrait dans la voiture, parce que même si Alex Albon est assez grand, il fallait s'assurer que ses dimensions correspondent. Ocon était définitivement considéré pour 2025 par Williams. Mais à un certain moment, il est apparu que nos chemins ne pourraient pas se croiser. C'est dommage parce que je pense que cela aurait pu marcher. Nos agendas respectifs n'étaient pas alignés, tout simplement », confiait-il auprès d'Autosport. Finalement, Williams a engagé Carlos Sainz tandis qu'Esteban Ocon a signé chez Haas. Mais le pilote français a bien failli être trahi par son GPS.