Révolution en F1, l’annonce qui va terrifier Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2026, la réglementation en Formule 1 va encore changer. Et cette fois-ci, ce sont les moteurs qui sont concernés. Une révolution sur les blocs est prévue, et Red Bull s'ajoute un défi supplémentaire, à savoir celui de créer son propre moteur en association avec Ford. Et Christian Horner confirme que face à l'expérience de Ferrari et Mercedes, ce sera difficile de lutter. Une sortie qui ne devrait pas rassurer Max Verstappen.

Pour la première fois depuis la fin de la saison 2021, Red Bull a perdu sa domination sur le F1. Certes, Max Verstappen a décroché son quatrième titre mondial, mais l'écurie n'a terminé que troisième au classement des Constructeurs. Et pour cause, McLaren et Ferrari étaient plus performantes lors de la seconde partie de saison, tandis que Mercedes, par intermittence, était également en mesure de rivaliser. Par conséquent, 2025 s'annonce très serrée, tandis qu'en 2026, les cartes seront rebattues avec la nouvelle réglementation moteur. Et comme si cela ne suffisait pas, Red Bull a décidé de se lancer pour l'occasion dans la création de son propre moteur en association avec Ford. Et Christian Horner a conscience que le défi est immense face à des mastodontes telles que Ferrari et Mercedes.

Red Bull déjà pessimiste pour 2026

« La saison 2026 sera une réinitialisation complète, et nous construisons un moteur alors qu’il y a quatre ans, nous avions une feuille blanche. En quatre ans, nous avons construit une usine et développé un moteur, mais on se bat contre 75 ans d’expérience chez Ferrari et de 30 ans chez Mercedes HPP, alors nous ne nous faisons pas d’illusions », lâche le patron de l'écurie Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«C’est de loin le plus grand défi que nous ayons relevé en Formule 1»

« La montagne que nous devons gravir est immense, mais avec le bon esprit et les personnes de qualité que nous avons au sein de l’entreprise, nous y parviendrons. C’est de loin le plus grand défi que nous ayons relevé en Formule 1 », ajoute Christian Horner. Une sortie qui ne devrait pas rassurer Max Verstappen qui se poserait déjà des questions sur avenir à moyen terme chez Red Bull.