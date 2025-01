F1 : Red Bull balance sur le calvaire de Verstappen !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 n’a pas été de tout repos pour Red Bull et Max Verstappen. Le Néerlandais a notamment connu un gros passage à vide en milieu d’année. Malgré cela, le pilote de 27 ans a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Christian Horner s’est d’ailleurs livré sur cette saison calvaire.

Max Verstappen n’a pas connu une saison 2024 paisible. Le Néerlandais, qui avait pourtant bien débuté l’année, a connu un gros passage à vide. Red Bull ne trouvait plus la bonne formule pour le développement de ses monoplaces. Ses concurrents comme Lando Norris l’ont alors inquiété pour le titre. Mais finalement, le pilote de 27 ans a été sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive. Christian Horner s’est alors livré sur le calvaire vécu par Max Verstappen.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Max a dû se battre pour chaque point»

« Cela montre la qualité de la conduite de Max et la détermination de l'équipe, qui n'a jamais cessé de viser la performance. L'équipe est restée concentrée sur ses objectifs. Cette résilience témoigne de la passion qui anime chacun chez Red Bull. [...] Ne jamais abandonner. Peu importe les bruits extérieurs ou les critiques, l'important est de rester concentré sur son travail. Max a dû se battre pour chaque point et chaque victoire, notamment lors de jours difficiles » a lancé le patron de Red Bull dans des propos rapportés par F1i.

«Nous voulions tous bien faire»

Max Verstappen, lui, s’est dit très fier de la façon dont Red Bull a su gérer la saison malgré les nombreuses difficultés rencontrées. « Je ne sais pas mais oui, cela signifie vraiment beaucoup. Cela n’a pas été le plus facile en tout cas. Je pense que pour tout le monde dans l’équipe, c’était dur, beaucoup de gens étaient simplement sous pression. Nous voulions tous bien faire, nous sortions d’une saison 2023 où nous avons essentiellement dominé. Je ne m’attendais pas, bien sûr, à ce que ce soit à nouveau comme ça. Mais en même temps, je ne m’attendais pas non plus à ce que ce soit comme au milieu de cette saison, avec un tel passage à vide sans gagner. Mais je suis très fier de tout le monde, de la façon dont nous sommes tous restés unis. Nous n’avons pas paniqué, nous avons toujours essayé de trouver des améliorations sur la voiture et de simplement essayer de comprendre nos problèmes. Et je pense que nous l’avons très bien fait » a-t-il confié récemment.