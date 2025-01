F1 : Verstappen se fait peur et lâche une grosse confidence

Jean de Teyssière

Champion du monde pour la 4ème fois consécutive, Max Verstappen aura traversé une période compliquée, marquée par dix courses consécutives sans la moindre victoire. Lando Norris n’a pas été assez régulier pour inquiéter Max Verstappen, même s’il n’était pas loin de le coiffer au poteau. Au final, Max Verstappen estime qu’il s’agit de l’un de ses plus beaux titres.

Dans 62 jours aura lieu le premier Grand Prix de la saison, en Australie. Une saison qui marquera les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari ou encore ceux de Liam Lawson chez Red Bull. Lando Norris voudra certainement faire une saison au moins aussi belle qu’en 2024 et tenter de terrasser Max Verstappen.

«Ce quatrième titre signifie vraiment beaucoup»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen estime que le sacre de 2024 est l’un de ses plus beaux : « Je ne sais pas mais oui, cela signifie vraiment beaucoup. Cela n’a pas été le plus facile en tout cas. Je pense que pour tout le monde dans l’équipe, c’était dur, beaucoup de gens étaient simplement sous pression. Nous voulions tous bien faire, nous sortions d’une saison 2023 où nous avons essentiellement dominé. Je ne m’attendais pas, bien sûr, à ce que ce soit à nouveau comme ça. Mais en même temps, je ne m’attendais pas non plus à ce que ce soit comme au milieu de cette saison, avec un tel passage à vide sans gagner. Mais je suis très fier de tout le monde, de la façon dont nous sommes tous restés unis. Nous n’avons pas paniqué, nous avons toujours essayé de trouver des améliorations sur la voiture et de simplement essayer de comprendre nos problèmes. Et je pense que nous l’avons très bien fait. »

«C’était génial à voir»

« Nous pouvons être très fiers de la façon dont nous avons géré la situation, poursuit le quadruple champion du monde. Il y a eu des courses où tout le monde était déçu, pas content. Mais au lieu de rester assis là, sans rien faire, et d’être juste contrarié par la situation, tout le monde s’est mis au travail et c’était génial à voir. »