Alaphilippe : C’est bientôt la fin, Marion Rousse se lâche

Patronne du Tour de France Femmes, Marion Rousse s'est exprimée sur son rôle de dirigeante, de consultante, et certainement celui qui est le plus important, celui de mère. D'autant que sa vie de famille a été chamboulée par le transfert de Julian Alaphilippe chez Tudor Pro Cycling, une formation suisse.

Gros changement pour Julian Alaphilippe. Porteur du maillot bleu et blanc de la Quick-Step depuis ses débuts chez les professionnels, le Français a pris la décision de se lancer un défi en rejoignant l’équipe Tudor Pro Cycling de Fabian Cancellara, qui évolue pourtant à l’échelon inférieur. Ce qui veut dire que la formation aura besoin d’invitations pour participer aux Grands Tours. Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse a aussi dû digérer cette nouvelle et trouver une nouvelle organisation pour éduquer le jeune Nino, trois ans. Un fonctionnement temporaire, surtout que son mari aborde la dernière ligne droite de sa carrière.

« Ce sont ses dernières années de sportif»

« Non, toutes les équipes maintenant ont le même fonctionnement. Julian, en tant que coureur cycliste, part plus de 250 jours à l’année. Donc c’est encore un cas différent du mien, puisque moi j’arrive à être quand même un peu plus présente à la maison. Ma carrière sera plus longue que la sienne, il sait que ce sont ses dernières années de sportif de haut niveau, donc il faut qu’il le fasse à 100 %. Évidemment, c’est dur aussi parfois de son côté de ne pas voir son fils comme il en aurait envie, mais tous les sportifs de haut niveau sont logés à la même enseigne malheureusement » a confié Marion Rousse.

Nino, le véritable trésor de Marion Rousse

Dans cet entretien accordé à Paris-Match, la patronne du Tour de France femmes s’est d’ailleurs longuement confiée sur son fils, sa véritable priorité. « Il est encore petit, il a trois ans et demi, donc quand on lui demande c’est quoi le boulot de ton papa, il dit « il va s’entraîner ». Pour lui je pense que c’est vraiment basique. Il n’a pas encore compris que c’était un peu particulier et il l’apprendra bien assez vite » a déclaré Rousse.