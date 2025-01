Cyclisme : « Madouas n’a pas gagné aux JO, mais il restera »

Alexandre Higounet

A l’occasion de la présentation de l’équipe Groupama-FDJ, Marc Madiot a évoqué la nécessité de maintenir au cyclisme sa grandeur et sa légende au-delà du simple fait de gagner une course, à l’image de ce qu’a réalisé Valentin Madouas à l’occasion des Jeux Olympiques dans l’ambiance incroyable du circuit parisien.

Lors de la conférence de presse pour la présentation de l’équipe Groupama-FDJ pour la saison 2025, Marc Madiot, le boss historique, a évoqué l’évolution du cyclisme et l’importance de conserver ce qui en fait son essence et sa popularité.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Dans le sport, on ne se souvient que de ce qui est à sensation »

Madiot a notamment expliqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Le cyclisme est dans un virage. Il y a une appétence et une attirance des grands sponsors qui viennent vers le vélo. Ça va forcément modifier la philosophie et l'approche de ce qu'est le métier de coureur cycliste et la vie d'une équipe. Il faut faire attention à garder la personnalité du coureur. Il faut qu'il puisse conserver sa spontanéité, et s'exprimer par rapport à ses propres sentiments, éviter de robotiser le coureur. Dans le sport, on ne se souvient que de ce qui est à sensation, où l'humain prend le dessus ».

« Ce jour-là, Madouas a capté le public et le public l’a capté »

Pour étayer son propos, Marc Madiot est revenu sur l’émotion créée par la course de Valentin Madouas aux Jeux Olympiques, dans un contexte émotionnel incroyable avec cette ambiance de folie et un monde de dingue lors du circuit parisien. Si le coureur breton n’a pas gagné ce jour-là, il aura marqué les cœurs et donc l’histoire du cyclisme français selon Madiot : « Un bel exemple est celui de Valentin Madouas, qui n'a pas gagné, il fait 2e aux JO, mais il fera partie des choses qui restent. Il a eu la chance d'être très opérationnel un jour, dans un endroit magique : le circuit de Montmartre. Il a capté le public, et le public l'a capté. Sans gagner, il a transmis quelque chose dont on va se souvenir pendant longtemps. Ce que le sportif transmet à travers sa performance est souvent plus important au final que le classement. Le monde moderne du cyclisme ne devrait jamais le perdre de vue. Il faut laisser aux coureurs la part de magie qu'ils doivent conserver ».