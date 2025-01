Kylian Mbappé : L’immense coup de gueule lâché en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant explosé très jeune aux yeux du grand public avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé s’est rapidement invité à la table des plus grands joueurs du monde. A 26 ans et désormais au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France est encore considéré à cette hauteur. Mais pas par tout le monde… En effet, ce mardi soir, Patrice Evra a halluciné qu’on puisse dire de Mbappé qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde.

Si on regarde la carrière de Kylian Mbappé depuis ses débuts à l’AS Monaco, il a déjà accompli énormément de choses à seulement 26 ans. De plus, individuellement, il a crevé l’écran pendant de nombreuses saisons, même s’il a un peu plus de mal depuis son arrivée au Real Madrid. De quoi faire de Kylian Mbappé un des meilleurs joueurs du monde actuellement ? S’ils n’ont nombreux à le penser, ce n’est pas le cas de tout le monde, à l’instar notamment de Patrice Evra.

« Il n’arrive même pas à la cheville de Papin »

Ce mardi soir, Thierry Henry et Patrice Evra étaient notamment aux côtés de Jérôme Rothen au micro de RMC. Il a alors été question de Kylian Mbappé. Et une phrase a fait tiquer l’ancien latéral gauche de l’équipe de France. En effet, alors que le joueur du Real Madrid était décrit comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Evra a halluciné qu’on puisse dire une telle chose. Poussant un coup de gueule, il a alors balancé : « Pour moi, quand vous commencez à dire que c’est le meilleur joueur du monde ou l’un des meilleurs, je l’ai déjà, il n’arrive même pas à la cheville de Papin ».

« Quand vous parlez de meilleur joueur au monde, les gars… »

« Qu’on ne compare jamais Mbappé à Thierry Henry. Qu’on le compare jamais. Vous avez crée ce produit. Pour moi, il en prend trop dans la gueule, mais quand vous parlez de meilleur joueur au monde, les gars… Vous avez regardé les performances de Thierry Henry ? Vous avez mis des personnes sur un piédestal qui ne sont pas sur un piédestal », a ensuite conclu Patrice Evra à propos de Kylian Mbappé.