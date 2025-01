F1 : «Incroyable», Verstappen fait halluciner Alpine !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 a été plus compliquée que prévu pour Max Verstappen. Le Néerlandais a notamment connu un gros passage à vide en milieu d’année au volant de sa Red Bull. Malgré tout, le pilote de 27 ans a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Et par la même occasion, il a totalement bluffé Alpine.

2024 aura été une année plutôt mitigée chez Red Bull. L’écurie autrichienne n’est plus l’équipe dominatrice de F1 et a notamment vu le titre constructeur lui échapper au profit de McLaren. Max Verstappen, lui, a connu un gros passage à vide en milieu de saison. Mais malgré les difficultés, le Néerlandais a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Flavio Briatore n’a d’ailleurs jamais cessé de croire en le pilote de 27 ans face à la concurrence de Lando Norris.

«La qualité du pilote est le facteur décisif»

« Le quatrième titre mondial de Verstappen n’a jamais été en danger, même lorsque Red Bull Racing était en difficulté et que McLaren excellait avec Norris. Non. Verstappen devenant champion, je le savais et je l’ai vu. Pourquoi ? C’est très simple. Parce que Verstappen était incroyable. Et puis on devient aussi un plus grand champion dans les années difficiles. Cela n’a peut-être pas été facile avec la Red Bull de 2024, mais la qualité du pilote est le facteur décisif. On le voit avec Verstappen. Le point culminant était le Grand Prix du Brésil, au cours duquel il est passé de la 17e place à la victoire » a ainsi confié le patron d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Verstappen est «très fier de tout le monde»

Max Verstappen, de son côté, avoue toutefois ne pas avoir vécu une saison facile. Le Néerlandais a d’ailleurs félicité Red Bull, qui a su gérer les moments difficiles comme il le fallait. « Je ne sais pas mais oui, cela signifie vraiment beaucoup. Cela n’a pas été le plus facile en tout cas. Je pense que pour tout le monde dans l’équipe, c’était dur, beaucoup de gens étaient simplement sous pression. Nous voulions tous bien faire, nous sortions d’une saison 2023 où nous avons essentiellement dominé. Je ne m’attendais pas, bien sûr, à ce que ce soit à nouveau comme ça. Mais en même temps, je ne m’attendais pas non plus à ce que ce soit comme au milieu de cette saison, avec un tel passage à vide sans gagner. Mais je suis très fier de tout le monde, de la façon dont nous sommes tous restés unis » a-t-il notamment confié récemment.