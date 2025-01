Le PSG recale un pote de Kvaratskhelia, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a trouvé un accord pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia qui s’apprête à débarquer au Parc des Princes, il a également été question d’une possible arrivée de Victor Osimhen. Mais le buteur, également sous contrat avec Naples et qui connaît très bien Kvaratskhelia, a été recalé par Luis Enrique.

Ça bouge au PSG en cette période de mercato hivernal ! Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) va débarquer au Parc des Princes pour 70M€ et ainsi venir renforcer le flanc gauche de l’attaque francilienne. Un accord de principe a été trouvé par le PSG, mais qu’en est-il de Victor Osimhen (26 ans), lui aussi sous contrat avec Naples où il a partagé le front de l’attaque avec Kvaratskhelia pendant deux ans ?

« Enrique a dit qu’il n’en voulait pas »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a expliqué que le profil d’Osimhen avait été refusé au PSG par Luis Enrique en personne : « Kvaratskhelia, c'est bouclé. Et pour l'instant, c'est la seule piste au PSG. Victor Osimhen, piste totalement abandonnée sous l'avis contraire, après tout c'est le coach il fait ce qu'il veut, de Luis Enrique. Qui ne veut pas d'un 9 et qui a redit qu'il n'en voulait pas », confie l’éditorialiste.

Mystère pour le 9 du PSG

Et Riolo poursuit en s’interrogeant sur l’animation offensive qui sera mise en place à la pointe de l’attaque PSG, autour de Kvaratskhelia et Dembélé : « Kvara ? Sur le papier, meilleur que tous les joueurs qui sont au club sur son côté. Kvara d'un côté, Dembélé de l'autre, il faudra un faux 9. Est-ce que c'est Lee ? Pour le coup, je ne sais pas comment il peut faire bouger son équipe. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va tenter Doué en faux 9 ? De toute façon, il y a quelqu'un qui va occuper la place devant. Trois milieux, Kvara à gauche, Dembelé à droite. Si Kvara vient avec la volonté de se relancer et avec le niveau d'il y a deux saisons ou celui que j'ai vu à l'Euro l'année dernière, je vous assure qu'on est en présence d'un très bon joueur. Supérieur à ceux qui sont au club pour le moment sur le côté gauche. Vraiment », lâche Riolo.