En plein rêve, il s'annonce au PSG pour 10 ans !

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match contre Espaly en Coupe de France, Luis Enrique a fait le tour de l'actualité du PSG et a notamment été interrogé sur son avenir à Paris. Le technicien espagnol répète qu'il adore ce projet qu'il verrait bien diriger pendant encore 10 ans.

Arrivé en 2023 au PSG afin de mener à bien un tout nouveau projet, Luis Enrique semble parfaitement épanoui dans ce rôle. Bien que critiqué, le technicien espagnol de son côté a plusieurs fois affiché sa motivation à l'idée de poursuivre à développer le projet parisien qui consiste à faire grandir des jeunes joueurs. Et alors qu'en coulisses, il aurait déjà prolongé son contrat, Luis Enrique se projette sur le très long terme au PSG.

«10 ans au PSG ? J’espère»

« Je ne sais pas combien de temps je vais rester au PSG. 10 ans ? J’espère. Mais la réalité c’est que c’est difficile d’être autant d’années dans un club de haut niveau. Dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans, j’ai eu besoin de me ressourcer parce que l’énergie c’est quelque chose qui s’épuise. Mais ici, c'est un projet très différent à ceux que j’ai connus avant. Je me sens très bien ici, très à l'aise », lâche le technicien espagnol en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ce serait super que ce soit 10 ans»

« J’essaie de vous le transmettre depuis le début. Ce serait super que ce soit 10 ans, ça voudrait dire que tout le monde est content, mais je veux vivre l'instant présent, faire évoluer l'effectif avec des joueurs pour lesquels je me projette très loin. J'aimerais développer ce projet, mais je ne suis pas un novice innocent. Je sais comment se passe la compétition, il faut être à fond dans toutes les compétitions pour durer plusieurs années et ça use tout le monde, le club, les supporters. Je ne sais pas à quel moment je me situe, cela ne paraît pas important. Ce qui est important, c'est que là tout de suite, j'ai cette énergie nécessaire pour imaginer tout ça comme une véritable possibilité », ajoute Luis Enrique.