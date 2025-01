PSG : Luis Enrique annonce le premier grand renfort de 2025 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis sa rupture des ligaments croisés en mai dernier, Lucas Hernandez était titulaire contre l’ASSE dimanche soir lors de la victoire du PSG (2-1). Un renfort majeur pour les Parisiens qui s’apprêtent à vivre un mois de janvier crucial. Et ce n’est pas pour déplaire à Luis Enrique.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en mai dernier lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Lucas Hernandez a déjà repris la compétition en fin d'année. Cependant, c'est dimanche qu'il célébrait sa première titularisation à l'occasion de la victoire du PSG contre l'ASSE (2-1). Et Luis Enrique ne cachait pas sa joie après le match.

Lucas Hernandez, le grand retour !

« Lucas Hernandez est une garantie, un joueur compétitif. Il a le sourire tous les jours à l’entraînement. Il a traversé un moment difficile et a récupéré très rapidement d’une blessure très grave. Il profite de chaque minute de jeu et de chaque opportunité de jouer. Il a été sensationnel aujourd'hui. Nous avons choisi de ne le faire jouer que 60 minutes, pour augmenter progressivement la charge de travail. C’est un joueur de très haut niveau, qui est toujours à 100%. Il n’y a pas de match secondaire pour lui. Je le félicite. Je pense que la charnière centrale, tant (Lucas) que Beraldo, ont été tous les deux incroyables », confie le technicien espagnol en conférence de presse avant d’évoquer plus globalement la prestation de son équipe contre l’ASSE.

«Il a été sensationnel»

« Tout d’abord, j’aimerais féliciter Saint-Étienne, parce que j’ai beaucoup aimé leur manière d’entrer dans le match sans peur, en attaquant, en disputant chaque ballon, en relançant proprement et en nous pressant haut. Ils ont été valeureux et ont osé. Je crois qu’ils ont fait un très grand match. À notre sujet, je nous ai trouvés un peu déroutés durant les 15 premières minutes de jeu. Saint-Étienne nous a compliqué la vie, mais, après, nous avons joué à un bon niveau. Nous nous sommes procurés beaucoup d’occasions de buts, comme d’habitude. Et pour se créer des occasions, il faut être meilleur que son adversaire. Je dirais que nous avons été relativement inspirés au moment de marquer, mais nous aurions pu marquer plus de buts », ajoute Luis Enrique.