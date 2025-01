Catch : Mort en direct, la décision polémique de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de l'événement "Over the Edge" en 1999, Owen Hart trouva tragiquement la mort en direct, chutant au cours de son entrée réalisée en tyrolienne à plus de 20 mètres de haut. Malgré l'horreur de l'accident, Vince McMahon, alors à la tête de la WWE, choisit de continuer le show, une décision controversée qui alimente encore le débat. Les témoignages de Jeff Jarrett et de l’Undertaker soulignent la difficulté de cette soirée tragique.

Dans le monde du catch, la date du 23 mai 1999 restera à jamais associée au décès d’Owen Hart. La WWE organisait en ce soir de printemps l’un de ses shows, ‘Over the Edge’, depuis la Kemper Arena à Kansas City, dans le Missouri, qui fut le théâtre d’un horrible accident. Descendant du haut de la salle avec une tyrolienne en prenant la direction du ring à plus de 20 mètres du sol, le catcheur canadien chuta, décédant quelques minutes après. Une séquence survenue en direct dont il n’existe aucune image, un magnéto étant diffusé à l’écran dans le même temps. La décision fut alors prise par Vince McMahon, l’ancien grand patron de la WWE, de continuer le show après l’évacuation d’Owen Hart. De quoi faire encore polémique.

The fact that Vince McMahon had WWE continue the show after Owen Hart’s death was fucking disgusting and a disgraceful move. #MrMcMahon pic.twitter.com/V8qZrl9pRG — Tay Tay The Savior (@taytay_savior) September 25, 2024

« En tant qu'homme d'affaires, je me dis : "Bon, que le show continue" »

« Le public n'a pas vu l'accident. Si ça avait été le cas, j'aurais tout arrêté sans hésiter, s’était justifié McMahon dans la série documentaire diffusée sur Netflix "Mr. McMahon". Ces gens sont venus voir un show, pas pour voir quelqu'un mourir. En tant qu'homme d'affaires, je me dis : "Bon, que le show continue". On a beaucoup critiqué ma décision de continuer le show. La réaction de Bret était légitime, c'était son frère après tout. Il avait tous les droits de nous critiquer. Si ça avait été moi, et pas seulement mon fils, qui aurais fini "écrasé comme une crêpe" comme l'a dit Bret, le show aurait continué. Faites-moi sortir de là et laissez le show continuer. C'est ce que j'aurais voulu, encore aujourd'hui. » ‘Over the Edge’ est donc allé à son terme, et c’est avec le match de Jeff Jarrett, l’un des plus proches amis d’Owen Hart dans le vestiaire, que le show a repris. Invité du podcast The Bobby Bones Jones, l’Américain de 57 ans s’est souvenu de la tragédie et a reconnu qu’il n’avait pas été surpris, à l’époque, que l'événement se poursuive.

« Ils ont transporté son corps juste à côté de moi »

« Je déteste le dire, mais c'était le travail. J'ai parlé à sa veuve Martha et eu des conversations approfondies, mais nous étions dans une situation où son match était avant le mien, le régisseur en coulisse est venu et a dit : 'Hey, Owen va sur le ring, tu es le suivant.' J'avais en tête 15-18 minutes. Trois minutes plus tard, ils sont venus et ont dit : 'Tu y vas maintenant.' J'y suis allé, j'ai fait une promo, et tout ça se passait autour de moi, confie Jeff Jarrett. Ils ont transporté son corps juste à côté de moi. Je suis allé sur le ring, j'ai fait ça, je suis revenu, et j'ai dit : 'Je veux aller à l'hôpital tout de suite.' C'était, je déteste le dire, mais c'était la réalité... qui m'a rattrapé. C'était, malheureusement, dans mon esprit, un autre jour de travail avec un accident tragique. »

« Je suis monté sur le ring, et à ce jour, je n'ai pas revu ce match, pour plusieurs raisons. J'ai senti que la corde supérieure était très très lâche, et je suis allé dans le coin où son corps était tombé, et il y avait – je peux en parler maintenant, pendant des années je n'en ai pas parlé – il y avait un creux dans le ring. Il n'y avait pas de sang. C'était là où son corps était tombé, poursuit Jarrett. Je ne l'ai pas assimilé, mais dans mes tripes, je me suis dit : 'D'accord, c'est grave.' »

#OnThisDayInWWE 25 years ago:



Owen Hart tragically dies when a stunt goes wrong at Over the Edge



Jim Ross somehow has to manage to explain to viewers what happened:



"Something went terribly wrong here... This is not a part of the entertainment. This is as real as real can be"… pic.twitter.com/5WFn3G16ba — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) May 23, 2024

« Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire »

Il y a quelques mois, l’Undertaker avait reconnu avoir vécu « l’un des jours les plus difficiles » de son existence, lui qui a remporté ce soir-là, après l’accident, son troisième titre mondial à la WWE. « Nous étions tous en train d'essayer de faire de notre mieux. Nous essayions d'assimiler l'information selon laquelle quelqu'un venait de décéder, un type avec qui nous avons passé beaucoup de temps et que nous avons vu tous les jours pendant des années, et nous le perdons tout simplement. Une minute il est là, la suivante il n'est plus là, et vous devez sortir, recoller les morceaux et essayer de performer, expliquait-il dans son podcast Six Feet Under. Si vous regardez les images, vous pouvez le voir sur le visage de tout le monde. (...) On voit bien que personne n'a envie d'être là. À l'époque, on vivait selon la devise "the show must go on" (le spectacle doit continuer), mais je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire. J'ai remporté le titre mondial ce soir-là. On ne fête pas ça. Il n'y a pas eu de célébration ce soir-là. Même si on nous l'avait déjà dit, on n'y croyait toujours pas. Nous espérions que quelque chose de miraculeux s'était produit et que ce n'était pas vrai ». L’information révélée par la WWE durant ‘Over The Limit’ était malheureusement bien réelle, Owen Hart décédant dans les minutes qui ont suivi son accident...