WWE : Le «Neymar du catch» enflamme les réseaux sociaux !

Figure emblématique de la WWE des années 2000, Jeff Hardy a récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux en exprimant quelques regrets sur sa carrière, la faute à sa consommation passée d’alcool et de drogues. Ses confidences ont relancé le débat sur son potentiel inexploité, alimentant même les comparaisons avec Neymar, dont l’hygiène de vie a également été pointée du doigt.

C’est un nom qui rappellera immédiatement des souvenirs aux adolescents des années 2000. Visage phare de la WWE durant de nombreuses années, Jeff Hardy a marqué les esprits par son style aérien et ses actions spectaculaires sur et en dehors du ring. Un mode de vie extrême qui se poursuivait en dehors des caméras, le catcheur de 47 ans ayant également fait parler de lui tout au long de sa carrière pour ses frasques liées à l’alcool et à la drogue. Aujourd’hui sobre, Jeff Hardy affiche des regrets.

« Je serais probablement plus grand que John Cena aujourd'hui... »

« La façon dont je vivais à mes 20 et 30 ans... Si je vivais ma vie comme je la vis aujourd'hui, oh mon dieu, qui sait ce qui serait arrivé, a confié Jeff Hardy dans un entretien accordé à WFAA. Je serais probablement plus grand que John Cena aujourd'hui. Je suis né avec un tel don pour être catcheur. Cela m'a semblé tellement naturel, comme si j'avais été créé pour faire ce métier. Ce qui est génial, c'est que je suis toujours là et que je suis encore vivant. Je me sens bien. Je ne fixe pas de limite. Je catcherai jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire ».

Dans chaque sport on trouve un Neymar https://t.co/gCfILudtM3 — Shouheikun🇨🇬 (@caleblove_) January 9, 2025

« Jeff Hardy, c’est vraiment le Neymar du catch »

Totalisant trois ceintures mondiales à la WWE et une quinzaine de titres secondaires, Jeff Hardy aurait effectivement pu prétendre à bien plus compte tenu de son talent et de sa popularité. Sa prise de parole a largement été commentée sur les réseaux sociaux, y compris en France, où de nombreux internautes ont dressé un parallèle avec une ancienne star du PSG. « Jeff Hardy c’est vraiment le Neymar du catch », a notamment commenté l’un d’eux, un avis partagé par beaucoup. « Triste mais tellement véridique », a réagi un membre du réseau social. « J'ai jamais lu un tweet aussi véridique. Jeff Hardy avait tout pour avoir une très grande carrière... Malheureusement il avait des démons qui ont ruiné ses chances », a répondu un autre fan. Un utilisateur estime quant à lui que « dans chaque sport on trouve un Neymar ».

Une attente énorme, une déception encore plus grande

Appelé à prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’attaquant brésilien évoluant aujourd’hui en Arabie saoudite affiche, comme Jeff Hardy, un palmarès en deçà des attentes malgré quelques triomphes, notamment en Ligue des champions en 2015. L'hygiène de vie de Neymar a elle aussi été largement commentée, le journaliste Daniel Riolo révélant même en 2022 qu’il lui arrivait au PSG « d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé ». Un triste point commun avec Jeff Hardy, incapable de catcher lors d’un show de mars 2011 après avoir consommé certaines substances. Aux yeux de nombreux observateurs, le goût prononcé de Neymar pour les sorties nocturnes est une justification de certaines de ses blessures, la star auriverde enchaînant les longues périodes d’indisponibilité, un constat qui peut également être dressé pour Jeff Hardy.