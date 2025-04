WWE - John Cena : La blessure qui gâche tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques jours de WrestleMania, l'absence de Kevin Owens, annoncée lors du dernier Smackdown, bouleverse le monde du catch et relance les plans du grand événement de l’année au cours duquel il devait affronter Randy Orton. Le Canadien doit également tirer un trait sur un dernier combat avec John Cena.

A quelques jours de WrestleMania, le grand événement de l’année sur la planète catch, Kevin Owens est venu annoncer une terrible nouvelle lors du dernier Smackdown. Victime d’une grave blessure au cou au début de l’année, le Canadien ne pourra pas tenir sa place le week-end du 19 avril du côté de Las Vegas.

« Je souffre d'une grave blessure au cou et que j'ai maintenant besoin d'une opération du cou »

« Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je pense pouvoir dire en toute confiance que, pendant ces 25 ans, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais à chaque fois que je suis monté sur ce ring. Au cours de ces 25 années, grâce à ce milieu, j'ai pu vivre des choses incroyables et j'ai vécu des expériences que je n'oublierai jamais. J'ai eu la chance de m'occuper de ma famille d'une manière dont je n'aurais pu que rêver. Mais il y a un prix à payer pour cette formidable opportunité, a-t-il confié vendredi soir durant le show, face à un public craignant le pire après les rumeurs qui avaient été relayées sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. C'est le prix à payer pour nos corps. Tous les gars et toutes les filles qui sont là ont payé ce prix, à des moments différents. Maintenant, il semble que ce soit mon tour. La réalité, c'est que depuis quatre mois, je souffre d'une grave blessure au cou et j'ai maintenant besoin d'une opération du cou. »

« Je sais que je ne pourrai pas affronter John Cena une dernière fois »

Invité du podcast My Mom's Basement quelques heures plus tard, Kevin Owens est revenu en longueur sur cette blessure et ses nombreuses conséquences, dont son forfait pour WrestleMania et donc le rendez-vous manqué avec Randy Orton, mais également l’incapacité pour lui d’affronter une dernière fois John Cena, qui prendra sa retraite à la fin de l’année.

« L’une des choses qui me fait le plus mal à propos de cette blessure, c’est que je sais que je ne pourrai pas affronter John Cena une dernière fois. Ça n’arrivera pas », a regretté le Canadien, qui avait affiché sa volonté d’affronter la légende du catch en cette année 2025, dix ans après leurs premiers matches. « J’ai eu la chance de partager le ring avec lui de nombreuses fois au cours de ma première année à la WWE. Nous avons catché l'un contre l'autre trois fois par semaine pendant plusieurs mois et c'était incroyable. J'aimerais vraiment être sur le ring avec lui à un moment précis parce qu'en mai 2025, la fin du mois de mai, plus précisément, marquera les dix ans de notre premier match », espérait Kevin Owens. Un souhait qui, malheureusement, ne se réalisera pas…