WrestleMania : La retraite choc d’une star de la WWE !

La 25e édition de WrestleMania fut notamment marquée par la retraite surprise de John "Bradshaw" Layfield. Après une défaite éclair face à Rey Mysterio, en 21 secondes, JBL a choqué les 72.000 spectateurs du NRG Stadium en annonçant la fin de sa carrière à la WWE, une décision mûrement réfléchie et inévitable...

Les fans le savent, tout peut arriver à WrestleMania, le show événement de l’année considéré comme le Super Bowl du catch. En 2009, les quelque 72.000 spectateurs du NRG Stadium ne s’attendaient pas, par exemple, à assister au dernier match de JBL. Et il ne fallait pas cligner des yeux en ce 5 avril 2009, puisque John « Bradshaw » Layfield s'inclina en 21 secondes contre Rey Mysterio, perdant ainsi le match mais aussi le titre Intercontinental.

La retraite surprise de JBL

Cette rencontre expéditive allait déjà entrer dans l’histoire par sa durée, mais elle est restée gravée dans les mémoires avec l'annonce inattendue de JBL qui suivit. « J’ai quelque chose à dire », lança-t-il après le match, sous les sifflets d’un public ne le laissant pas poursuivre. « Je… Je… Je… J’arrête ! », hurla le Texan, provoquant alors les acclamations de la foule. Le catcheur campait le rôle d’un riche homme d'affaires américain arrogant que le public adorait détester, personnage non loin de la réalité puisque JBL est un véritable spécialiste de la finance, intervenant notamment sur le sujet par le passé au micro de FOX News et CNBC.

De gros problèmes de dos se cachent derrière

Derrière cette annonce surprise se cache en réalité un départ forcé, s’expliquant par un problème physique pour le catcheur se dirigeant vers ses 43 ans. Au printemps 2005, JBL s’était fracturé la vertèbre supérieure et avait souffert à la fois d'une hernie discale et d'un disque bombé dans le bas du dos lors d'un match, l’obligeant par la suite à se retirer du ring, provisoirement, en ayant déjà comme dernier adversaire Rey Mysterio en 2006. « Ça s'est passé pendant le week-end. J'avais des problèmes avec mon dos qui causaient de très gros problèmes. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de façon inattendue, racontait JBL à WrestlingINC en 2012. J'ai combattu Rey et j'ai arrêté. Ça s'est fait en deux jours, j’avais quelque chose au dos et c’était devenu vraiment mauvais. J'avais de gros problèmes de nerfs. Je pensais vraiment que j'avais fini. »

L’ancien champion de la WWE reviendra finalement en 2008, contre toute attente. « Quand j’ai arrêté, personne ne s'attendait à ce que je revienne. Je faisais des commentaires et j'aimais ça, mais ensuite mon dos a commencé à aller mieux. Je n'ai pas arrêté parce que je le voulais, j'ai arrêté parce que je devais le faire. Je n'avais pas vraiment anticipé cela. C'était juste qu'un jour j'étais là, et le lendemain je ne l'étais plus. Donc, je voulais en quelque sorte terminer selon mes propres termes », expliqua JBL en 2012. « C'est à ce moment-là que je suis revenu et que mon dos a lentement commencé à se dégrader à nouveau. C'est alors que j'ai eu l'idée de prendre ma retraite à WrestleMania, poursuit-il. J'ai juste pensé que ce serait amusant que Rey le fasse deux fois. [Rires.] » Cette fois-ci, JBL s’en ira pour de bon.