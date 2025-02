WWE - Retraite de Rey Mysterio : Le rendez-vous est pris...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncée l’été dernier, la tournée d’adieu de John Cena a débuté en janvier. La star de 47 ans prendra officiellement sa retraite en décembre prochain, après une ultime année d’activité à la WWE. De quoi donner des idées à Rey Mysterio, qui souhaite également offrir à ses fans une sortie mémorable des rings.

Les stars du catch d’hier prennent tour à tour leur retraite. Après Triple H ou encore l’Undertaker, c’est John Cena qui rangera définitivement ses habits de catcheur à la fin de l’année 2025, au terme d’une tournée d’adieu à la WWE au cours de laquelle la star de 47 ans montera sur le ring à plusieurs reprises, notamment du côté de Las Vegas en avril prochain pour son ultime WrestleMania. Une année spéciale qui donne des idées à une autre légende de la discipline.

Rey Mysterio veut un dernier match spécial

Toujours à la WWE du haut de ses 50 ans, Rey Mysterio a admis vouloir suivre les traces de John Cena en annonçant officiellement sa retraite à l'avance quand le temps sera venu, afin de donner rendez-vous à ses fans de la première heure. « J'adorerais faire une annonce, a confié le luchador dans une interview avec Adrian Hernandez. J'aimerais, pour les fans qui ont grandi en me regardant ou qui ont soutenu ma carrière, et ce depuis le premier jour, qu’il puisse se dire 'hé, c'est la dernière fois que je vais le voir performer, je veux aller le voir', je veux donner cette opportunité à ces fans qui ont été loyaux depuis le premier jour. »

« Je dois me préparer mentalement »

« Avant, je me disais 'je vais juste prendre ma retraite un jour', mais c'est une décision difficile à prendre quand on commence à y penser. Et je sais que ce moment est beaucoup plus proche qu'il ne l'était hier, poursuit Rey Mysterio. Donc je dois me préparer mentalement, et cela petit à petit, surtout maintenant que Cena fait sa dernière danse ».