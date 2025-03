Catch : Le PSG arrive à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG et la WWE s'associent pour une collaboration inédite, offrant aux fans une ceinture de catch aux couleurs parisiennes. L’organisation reine du catch avait déjà fait de même par le passé avec des équipes de NBA, NHL ou encore de NFL. Une annonce faite à quelques mois de l’événement "Clash in Paris", organisé dans la capitale par la WWE.

C’est une annonce qui risque de ravir les supporters du PSG qui ont un œil avisé sur la WWE. La célèbre compagnie de catch vient en effet d’annoncer un partenariat avec le club de la capitale pour la vente d’une ceinture aux couleurs parisiennes, actuellement en précommande pour un peu moins de 600€ sur le site du PSG, de la WWE mais également de Fanatics, spécialisé dans la vente de merchandising sportif, qui collabore avec les deux entités.

Le PSG n’est pas seul

Le Paris Saint-Germain n’est pas la seule équipe de football à avoir droit à sa ceinture de champion puisque la Juventus, l’Inter, l’AC Milan, le Celtic FC, les Glasgow Rangers, Dortmund, Chelsea, Tottenham, Aston Villa, West Ham, Manchester United et Manchester City sont également représentés. L’équipe anglaise dirigée par Pep Guardiola était même allée plus loin l’an dernier en proposant une collection inédite avec la WWE, et un flocage spécial sur ses maillots à l’occasion de la tournée estivale aux États-Unis. Le champion Cody Rhodes s’était également arrêté du côté de l’Etihad Stadium quelques mois plus tard.

🗣️ « Quel joueur de Manchester City éviter à la WWE ? Erling Haaland. Comme tu peux le voir, il ressemble au type de gars qui te tabasserait à la sortie de ton bus, ce que j’ai la mauvaise habitude d’avoir. Je ne veux pas me retrouver face à lui »pic.twitter.com/QBzVEpFERP — Bernard Colas (@BernardCls) October 16, 2024

La WWE débarque à Paris dans quelques mois

Ousmane Dembélé, Marquinhos et les autres joueurs du PSG vont-ils aussi croiser la route des talents de la WWE dans un futur proche ? Le scénario n’est pas à exclure alors que la compagnie sera en France le 31 août prochain pour ‘Clash in Paris’, le premier Premium Live Event (autre nom pour pay-per-view) de son histoire dans la capitale. Paris La Défense Arena accueillera ce show majeur mais aussi un épisode de RAW le lendemain, l’un des programmes phares de la WWE diffusé chaque lundi depuis plus de 30 ans.