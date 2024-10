Erling Haaland - WWE : Le clash qui lui fait craindre le pire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le physique impressionnant d’Erling Haaland ne refroidit pas uniquement les footballeurs. De passages à Manchester dans le cadre de la tournée de la WWE au Royaume-Uni, Cody Rhodes a visité les installations des Skyblues et s’est notamment prononcé sur le cyborg norvégien, qu’il ne veut pas affronter sur un ring de catch.

Du haut de son mètre 94, Erling Haaland affiche un physique impressionnant qui lui permet de terroriser les défenses adverses. Un cap a été franchi lors de son passage en Allemagne, entre 2020 et 2022 du côté du Borussia Dortmund, lorsque l’attaquant norvégien a pris en muscle. « Son corps répond très bien à l'entraînement car sa génétique est privilégiée, expliquait en 2022 son ancien entraîneur personnel Erase Steenslid à Mundo Deportivo. Il a pris 12 kilos de muscle en 15 mois. C'était fou ! Nous avons construit ce muscle à partir de zéro. Il était toujours le plus proche du buffet et son assiette était littéralement une montagne de nourriture. » De quoi logiquement impressionner les footballeurs qui ne sont pas les seuls épatés par celui qui a hérité du surnom « le cyborg ».

Cody Rhodes veut éviter Erling Haaland

Présent à Manchester dans le cadre d’un show non-télévisé de la WWE qui a lieu dans la ville ce mercredi soir, et pour lequel les frères Gallagher du groupe Oasis ont notamment été invités pour régler leurs différends sur le ring, Cody Rhodes est passé du côté de l’Etihad Stadium, l’occasion pour lui de s’entretenir avec les médias du club anglais. Interrogé sur le joueur de Pep Guardiola qu’il ne souhaiterait pas croiser sur le ring, sa réponse n’a pas tardé : « Je dirais Erling Haaland. Il ressemble un peu au type de gars qui vous frapperait à l'extérieur de votre bus, ça m'est arrivé assez souvent ces derniers temps », a lancé le champion de la WWE, en référence notamment aux coups reçus des mains de Kevin Owens près de son bus aménagé après Bad Blood la semaine dernière.

« Je ne veux pas me retrouver avec lui »

« Je ne veux pas me retrouver avec lui. Il a aussi de longs membres. C'est tout un problème », enchaîne Cody Rhodes, plus petit qu’Erling Haaland avec son mètre 88. La présence du catcheur sacré lors du dernier WrestleMania dans les installations de Manchester City s’explique par le récent partenariat entre la formation de Premier League et l’organisation reine du catch, donnant naissance à des produits dérivés associant les deux marques.