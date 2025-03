«Ce fils de p***» : L’incident à la WWE avec The Undertaker

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Hall of Fame de la WWE après une carrière légendaire, The Undertaker n’a pas échappé aux petits pièges tendus par les vétérans de son époque. Dans son podcast, l’ancien catcheur raconte notamment une expérience vécue au début de sa carrière à l’occasion d’un match à WrestleMania, suscitant la colère de Vince McMahon, l’ancien grand manitou de la compagnie.

Aujourd’hui à la retraite, The Undertaker est considéré comme l’un des plus grands noms de l’histoire du catch, son personnage de croque-mort lui ayant permis de devenir une star à travers le monde. Endossant un rôle de mentor dans les coulisses durant son apogée, Mark Calaway, son vrai nom, a dû lui aussi se frotter aux grands noms du vestiaire au début de sa carrière, quitte parfois à se faire piéger.

« ‘Ce fils de p***!'. Il m'a eu »

C’est notamment ce qui est arrivé en 1992 avec Jake Roberts. Bien qu’il fût déjà l’un des proches de Vince McMahon, patron emblématique et controversé de la WWE, ainsi qu’une star importante après ses débuts en 1990, l’Undertaker a subi les remontrances du boss après un incident qui pouvait pourtant sembler anodin durant la 8e édition de WrestleMania contre Jake Roberts. « Nous avions la fin : faire le Tombstone sur Jake, un, deux, trois. C'est là où on s'était arrêté, et on savait ce qu'on voulait faire [mais] beaucoup de choses sont improvisées, a-t-il raconté dans son podcast Six Feet Under. Ce n'est pas comme si on était restés ensemble toute la journée à discuter. Nous avions la fin. Nous sommes allés là-bas, et il m’a dit : 'Fais-moi ce Tombstone sur le sol'. J’ai rétorqué : 'Vraiment ? On n'a pas parlé de ça, est-ce que ça fait partie de la fin ?' Alors je lui ai fait un ou deux Tombstone sur le sol avant de le remettre sur le ring... puis je fais ma célébration après le match et Jake quitte le bâtiment. »

The Undertaker pense alors avoir réalisé une fin de match convaincante, malgré le petit écart au scénario prévu de base. « Je me disais : ‘C'était plutôt cool... c'était assez vicieux’. J'arrive [en coulisses] et l’ancien (Vince McMahon) m'attend. ‘Qu'est-ce que c'était que ça ? Pourquoi diable lui as-tu fait un Tombstone sur le sol ? Personne ne pouvait le voir !' Il m'a éviscéré. Les veines sur son front ressortaient et c'est là que j'ai compris : 'Ce fils de p*** !'. Il m'a eu. »

« J'étais furieux cette nuit-là »

Désireux d’apparaître plus fort que ne le voulait Vince McMahon, Jake Roberts, un catcheur déjà aguerri qui était sur le départ, avait profité de l’inexpérience de son adversaire pour obtenir une meilleure sortie ce soir-là. « Ce n’était pas contre toi », a-t-il balancé plus tard à l’Undertaker selon ce dernier. « Je le savais, mais crois-moi, c'est moi qui ai pris les reproches, s’amuse aujourd’hui le Hall of Famer de la WWE. C'était une leçon de vie, et c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. À partir de ce moment, je vérifiais toujours les fins et m'assurais avec l’ancien (Vince McMahon) que nous étions sur la même longueur d'onde. Mais il m'a eu. J'étais furieux cette nuit-là. »