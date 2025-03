"Stone Cold" Steve Austin : Le retour à la WWE qui ne se passe pas comme prévu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

"Stone Cold" Steve Austin, icône du catch des années 1990, a fait un retour marquant à WrestleMania 38, affrontant en avril 2022 Kevin Owens devant environ 80 000 spectateurs. Malgré une performance qui a convaincu le public texan présent sur place, la légende de la WWE affiche quelques regrets sur ce moment.

C’est un nom qui rappellera immédiatement des souvenirs aux vieux fans de catch. "Stone Cold" Steve Austin, l’un des personnages majeurs de l’âge d’or de la discipline durant les années 1990, a marqué l’époque aux côtés notamment de Dwayne Johnson, aka The Rock. Et à l’instar de ce dernier, "Stone Cold" n’a pas résisté à un ultime tour sur le ring en avril 2022, chez lui au Texas, pour le plus grand événement de l’année : WrestleMania.

« On ne sait pas ce qu'on a en nous tant qu'on n’y va pas »

Affrontant Kevin Owens dans le main event de la première soirée de WrestleMania 38 devant 80 000 personnes, "Stone Cold" Steve Austin n’avait pas déçu, 19 ans après son dernier combat, dans un match se déroulant essentiellement autour du ring et dans le public, un stratagème pour masquer sa condition physique à 57 ans. « J'étais heureux à ce moment-là », s’est-il souvenu cette semaine dans un entretien accordé à The Takedown on Sports Illustrated. Pour autant, la légende de la WWE a pris conscience par la suite que tout n’était pas parfait.

« Triple H, The Undertaker, et (Hulk) Hogan ont tous dit quelque chose de très vrai. Paul (Levesque, aka Triple H) a dit : ‘tu peux revenir, mais tu ne sais pas ce que tu as en toi, parce que tu n'étais plus là'. Undertaker a dit, ‘tu n'auras pas de timing’. Il avait raison. Je n'avais pas de timing. Bon sang, je n'avais pas touché un jeu de cordes depuis 19 ans. Je n'avais pas lancé un coup de poing depuis 19 ans. Hogan a dit, ‘tu sais, tu n'es pas endurci. Ton corps n'est plus aussi dur qu'avant.’ Et il avait raison, reconnaît Steve Austin. Ces cordes font mal. Ces coups font mal. Si vous mettez du temps à revenir, il vous faut deux ou trois mois pour retrouver ces callosités, de sorte que votre corps ne souffre pas après chaque match. On s'immunise contre ça, donc ils ont tous les deux des arguments valables. Et comme l'a dit Paul, on ne sait pas ce qu'on a en nous tant qu'on n’y va pas, parce qu'on peut penser qu'on a ce qu'il faut, mais ce n'est pas le cas. »

« J'aurais aimé prendre plus de temps, savourer plus de moments »

"Stone Cold" Steve Austin affiche ainsi un regret, trois ans après ce qui reste son dernier match à la WWE. « Quand j’y suis allé, je pense que je n'ai pas pu entendre le public autant que je l'aurais voulu. Quand j'ai regardé le match, j'ai vu que le public était à fond. C'était très, très fort, oui, mais j'aurais aimé prendre plus de temps, savourer plus de moments. (...) Je pense que j'étais dans un espace où je ne savais pas ce que j'avais en moi et où j'essayais d'être un peu trop frénétique. J'aurais pu ralentir considérablement et améliorer la situation. Et j'aurais aimé le faire. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de gens, mais je vous l'ai dit », admet-il. Aura-t-il l’occasion de corriger le tir lors d’un futur match ? A 60 ans, le temps est compté.