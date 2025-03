«C’est honteux» : Jeff Hardy lâche la WWE, le scandale en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’une des stars du catch les plus populaires de l’histoire, Jeff Hardy a vu sa carrière marquée par des scandales et des problèmes d'addiction. L'incident survenu le 13 mars 2011 lors du show 'Victory Road', quelques mois après son départ de la WWE, a notamment laissé une empreinte indélébile. 14 ans après, le principal intéressé n’a pas oublié ce naufrage…

Promis à un grand avenir dans le catch dès son plus jeune âge, fort de l’emballement du public à son égard et de son style aérien, Jeff Hardy a effectivement atteint les sommets de la WWE, sur une courte période, sa carrière ayant été émaillée de problèmes d’addiction. En 2009, alors qu’elle semblait intouchable, la star quittait la WWE et surprenait en s'engageant quelques mois plus tard à la TNA, la deuxième compagnie de catch à cette époque, avec à la clé moins de contraintes et une plus grande marge de liberté, pour le meilleur mais surtout le pire.

Le désastre de ‘Victory Road’

Dans la foulée de son départ de la WWE, Jeff Hardy est en effet arrêté pour trafic de médicaments sur ordonnance et possession de stéroïdes anabolisants, après qu'une perquisition à son domicile a permis de découvrir 262 comprimés de Vicodin, 180 comprimés de Soma, 555 millilitres de stéroïdes anabolisants, une quantité résiduelle de cocaïne en poudre et du matériel servant à traiter la drogue. Il sera finalement condamné à dix jours de prison (qu’il purgera en octobre 2011), 30 mois de probation et une amende de 100 000 $.

Malgré la menace d’une peine bien plus lourde, Jeff Hardy ne limita pas sa consommation de drogue et l’inévitable arriva le 13 mars 2011, le jour du show ‘Victory Road’ organisé par la TNA, lorsque l’ancien champion du monde apparaît sous l’effet de substances au moment d’entrer sur le ring pour le dernier match de la soirée contre Sting. Dès son apparition, il est clair que le catcheur n’est pas dans son état normal, obligeant l’organisation à improviser la fin de son pay-per-view. Eric Bischoff, alors dirigeant, intervint pour annoncer que le combat se fera sans disqualification, un subterfuge utilisé pour signaler à Sting à l’abri des caméras qu'il fallait mettre fin au match au plus vite. 1 minute et 28 secondes après les premiers coups de cloche, le champion en titre porta son Scorpion Death Drop sur Jeff Hardy, puis effectua le tombé de trois, sous le regard ébahi du public.

🔙 Il y a 14 ans, le 13 mars 2011, le triste épisode "Victory Road" avait lieu à la TNA



En état d’ébriété avant son match contre Sting, Jeff Hardy fut tout de même envoyé sur le ring. Un court match est alors improvisé durant quelques secondes… pic.twitter.com/9beLeZQNHU — Bernard Colas (@BernardCls) March 13, 2025

Jeff Hardy « honteux »

Quatorze ans plus tard, l’épisode ‘Victory Road’ reste une tache indélébile dans la carrière de Jeff Hardy, un moment « honteux » que n’est pas près d’oublier l’intéressé, alors sous l’emprise du soma, un produit utilisé contre les douleurs musculaires. « Ce n'était pas encore devenu une substance contrôlée, donc je prenais encore des Somas, confia Hardy en 2021 dans l'émission 'Broken Skull Sessions'. Je me souviens avoir parlé à Sting avant d'être trop altéré pour… à peine marcher jusqu'au ring. Nous allions faire une séquence avec sa prise de finition (Scorpion Death Drop), mais ma tête devait être dans une chaise. Et je me souviens avoir eu peur de ça. Je me disais ‘je pourrais vraiment me blesser au cou en faisant ça, mais ça sera génial si ça n’arrive pas’. Donc oui, j'en ai juste pris trop. »

Vient alors le moment de faire son entrée dans la salle, en sachant pertinemment qu’il sera impossible de réaliser le match prévu à l’avance. « Je me souviens d'y être allé, et Sting m’a malmené et jeté au sol, se remémorait Jeff Hardy au micro de Chris Van Vliet en janvier dernier. Donc je m’en souviens. Eric Bischoff lui a dit de me faire le tombé parce que j’étais un zombie. C’était évident quand on regardait la vidéo, j'étais en quelque sorte absent tout au long de cette soirée. »

De cette expérience traumatisante, Jeff Hardy a préféré retenir le positif avec le début de sa rédemption. « Faire une erreur comme celle-ci c'était juste insensé, mais un aspect positif que je retire en regardant ces images, c'est juste... tellement embarrassant, réagissait Jeff Hardy en revoyant le moment dans le 'Broken Skull Sessions'. C’était si… Mon Dieu. Juste honteux. J’étais là, avec mon héros dans le main event. Tous ces gens regardent. Mais ensuite faire ça ? C'est après cela que j'ai vraiment repris ma vie en main. »

🗣️ Jeff Hardy: « La façon dont je vivais à mes 20/30 ans, si j’étais comme maintenant, mon dieu



Je serais probablement plus grand que John Cena aujourd’hui. Je suis né avec un tel don pour catcher. Ça m'a semblé naturel, comme si j'avais été créé pour ça »pic.twitter.com/JWaarsLrhN — Bernard Colas (@BernardCls) January 8, 2025

Enfin la fin du cauchemar malgré les rechutes ?

Jeff Hardy retrouvera effectivement la TNA par la grande porte à la fin de l’année 2011, avant de faire son retour à la WWE en 2017. Mais ses démons n’étant jamais loin , Jeff Hardy quittera l’organisation reine de la discipline en décembre 2021, refusant de se plier à une cure de désintoxication, un scénario identique à celui survenu en 2003. Rejoignant son frère à l’AEW quelques mois plus tard, la star qui fêtera ses 48 ans en août vit encore une fois sa carrière se stopper brutalement par une nouvelle arrestation pour conduite sous l’influence de l’alcool.

Celui que l'on surnomme The Charismatic Enigma l’assure, la page est aujourd’hui tournée, son ultime arrestation en 2022 ayant servi de déclic. « J'étais en prison, et j'avais déjà fait un rêve d'une autre conduite en état d'ivresse, et je m’étais réveillé, soulagé que ce ne soit qu'un rêve. Mais j'étais dans cette cellule en me disant : “Je ne peux pas me réveiller. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ?” Et donc je savais que ce serait un long chemin, nécessitant beaucoup de travail acharné, de patience et d'amour, expliquait-il au début de l’année à Metro. Je peux aider les gens en étant transparent et en parlant ouvertement de ce que j'ai vécu. Je suis comme beaucoup de personnes dans le monde, qui luttent contre la dépendance et l'alcoolisme ».

Actuellement champion par équipe à la TNA avec son frère Matt, Jeff Hardy profite désormais du partenariat noué avec la WWE pour retrouver la compagnie qui a fait de lui une star. Un retour inespéré aux allures de dernière chance : « C'est tellement cool d'avoir 47 ans, d'être sobre, de catcher et de réussir à nouveau avec mon frère à la TNA, où j'ai eu beaucoup de bons moments dans ma carrière grâce à leur soutien. J'espère pouvoir leur rendre la pareille et vraiment montrer à quel point je suis reconnaissant. » Une belle promesse qu’il faudra cette fois tenir.