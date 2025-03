WWE - WrestleMania : Un «match inoubliable» annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le monde du catch est en effervescence alors que John Cena, figure emblématique de la WWE depuis deux décennies, a réalisé un heel turn que plus personne n'attendait à quelques mois de sa retraite. Ce virage inattendu, avec l’implication de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, devrait bouleverser le prochain WrestleMania aux yeux d’Hulk Hogan, légende de la compagnie.

La route vers le prochain WrestleMania (19 et 20 avril) a pris un virage important avec le heel turn (passage vers un rôle de méchant, pour résumer) de John Cena, une première pour la légende du catch après plus de vingt ans comme tête d’affiche de la WWE avec l’image du gendre idéal, patriote et aux valeurs humanistes, proche du public et plus particulièrement des enfants. Alors qu’il prendra sa retraite à la fin de l’année, John Cena s’essaye à un rôle qu’il n’avait plus connu depuis le début de sa carrière, le tout aux côtés de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, de quoi séduire Hulk Hogan, qui avait lui aussi choqué le public en 1996 en lançant la nWo.

SPEECHLESS. 💔



JOHN CENA just viciously TURNED on CODY RHODES at #WWEChamber! pic.twitter.com/jSyaCud7Wz — WWE (@WWE) March 2, 2025

« L’un des meilleurs heel turns que j'ai vus depuis très longtemps »

« C'est l'un des meilleurs heel turns que j'ai vus depuis très longtemps, s’est enflammée l’ancienne gloire de la WWE auprès de Undisputed Substack. Tous les grands protagonistes étaient impliqués. Je ne dirai jamais assez de bien de The Rock, il était incroyable. Ils ont bien fait les choses, je vous le dis. »

« Ça pourrait prendre une ampleur plus importante que ce à quoi on s’attend »

Aux yeux d’Hulk Hogan, l’affrontement qui s’annonce du côté de Las Vegas dans un peu plus d'un mois entre le champion Cody Rhodes et son challenger John Cena peut être légendaire. « Ça fonctionnera tant que John voudra rester impliqué. Je ne connais pas son emploi du temps ni le nombre de jours qu’il travaillera, mais il a définitivement l’attention de tout le monde, analyse Hogan. De plus, The Rock est également impliqué. Ça pourrait prendre une ampleur plus importante que ce à quoi on s’attend. Ça pourrait devenir tellement intense que ce serait fou, menant à un match inoubliable à WrestleMania. » C'est tout ce que souhaitent les fans de la WWE.