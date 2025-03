WWE : John Cena choque le monde en direct, c’est du jamais-vu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de l'événement "Elimination Chamber", John Cena a bouleversé le monde du catch en abandonnant son statut de héros pour réaliser son heel turn, et ainsi endosser le rôle de méchant pour la première fois en plus de vingt années à la WWE. Ce retournement de situation marque un tournant historique dans sa carrière et suscite une grande excitation à l'approche de WrestleMania.

C’est un virage historique pour la WWE et le catch en général. Tête de gondole de la compagnie depuis deux décennies, John Cena a abandonné son costume de héros qu’il campait depuis si longtemps pour incarner le rôle de méchant à l’écran, s’en prenant au populaire champion du monde Cody Rhodes à la fin du show "Elimination Chamber" le week-end dernier, avec la complicité de Dwayne Johnson, aka The Rock. Une décision qui intervient quelques mois avant la retraite de John Cena, qui a déjà annoncé son retrait définitif des rings à la fin de l’année.

SPEECHLESS. 💔



JOHN CENA just viciously TURNED on CODY RHODES at #WWEChamber! pic.twitter.com/jSyaCud7Wz — WWE (@WWE) March 2, 2025

Le Guinness World Records souligne la longévité de Cena

C’est une véritable onde de choc dans le catch, alors que John Cena avait gravi les échelons au fil des années en incarnant à l’écran depuis 2003 un champion méritant aux valeurs humanistes, proche de l’image qu’il dégage dans la vraie vie. Preuve de cet événement, le Guinness World Records est allé jusqu’à consacrer un article au catcheur qui enchaîne également les rôles au cinéma ces dernières années, et qui détient désormais officiellement le record du passage le plus long en tant que face (gentil) à la WWE avant de devenir heel (méchant), soit 7 786 jours.

« Un moment épique »

Ce changement majeur suscite déjà l’enthousiasme des fans à moins de deux mois de WrestleMania (19 et 20 avril à Las Vegas), mais également des dirigeants de la WWE, bien heureux du coup audacieux réalisé. « C’était incroyable à voir, s’enflammait après le show Paul Levesque, connu à l’écran en tant que Triple H et désormais en charge du contenu à la WWE. Il y a eu un moment où Cody était à terre sur le ring, et Pat, Cole et Wade (les commentateurs, NDLR) essayaient de l'aider à se relever, tandis que Rock, Travis Scott et John Cena se tenaient côte à côte dans l'allée. J'ai pensé : 'Mon dieu, on ne fera jamais mieux que ça.' C'était juste un moment épique. Je pense que c'est l'une de ces soirées dont on parlera encore dans 20 ans en disant : 'Cette nuit à Toronto...' C'était incroyable. Je ne sais pas si on s'en rend compte sur le moment, mais c'est ce que je ressens ce soir. »