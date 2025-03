«J’ai cru qu’il était mort» : Le pire est redouté en direct à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la WWE, le danger peut frapper à tout moment. Lors d'un match le mois dernier, JD McDonagh a frôlé la catastrophe après un Moonsault vers l’extérieur du ring, laissant les spectateurs et le commentateur Michael Cole en état de choc. Malgré des côtes cassées et un poumon perforé, le catcheur a courageusement terminé la rencontre.

C’est une séquence qui nous a permis de nous rappeler, s’il le fallait, que le catch reste une discipline dangereuse où chaque geste peut être fatal. Le 27 janvier dernier à Raw, JD McDonagh percutait brutalement la table des commentateurs après un Moonsault effectué à l'extérieur du ring. Si le catcheur de 34 ans avait fini le match par équipe qui l’opposait à Erik et Ivar des War Raiders avec Dominik Mysterio, le verdict fut tout de même lourd pour lui.

🗣️ JD McDonagh : « J'ai quelques côtes cassées et un poumon perforé, ce qui signifie que je serai absent pendant quelques mois.



Tout bien considéré, cela aurait pu être bien pire, et j'en suis reconnaissant. Merci pour vos messages. Je vais bien »#WWERaw

« Quelques côtes cassées et un poumon perforé... »

« Tout d'abord, merci à tous pour les messages. Je vais bien, avait réagi JD McDonagh quelques heures plus tard sur X. J'ai quelques côtes cassées et un poumon perforé, donc je vais être absent pendant quelques mois. Tout bien considéré, cela aurait pu être bien pire, donc je suis reconnaissant pour cela. »

« Il a frappé le bureau si fort qu’il a reculé »

Présent dans le podcast Impaulsive de Logan Paul, Michael Cole, aux premières loges depuis son fauteuil de commentateur, reconnaît avoir craint le pire après ce choc violent. « Je pensais qu'il était mort. Vraiment. Il est sorti du ring et a frappé le bureau si fort qu’il a reculé. J'ai vraiment cru qu'il était mort, a reconnu la voix mythique de la WWE. J'ai découvert plus tard qu'il n'avait pas vraiment heurté sa tête, il avait des côtes cassées et un poumon perforé. Et il a terminé le match. Encore 10 minutes. »

Michael Cole n’a pas été le seul à avoir été impressionné par la prestation de JD McDonagh dans ces circonstances, l’arbitre du match, Shawn Bennett, lui rendant hommage : « J'ai regardé directement dans les yeux d'un homme qui ne s'arrêterait pour rien. La douleur, la passion et la détermination faisaient rage en lui. Puis il s'est levé et a fait ça. C'est irréel. J'aime JD McDonagh. J'attends avec impatience son retour avec la passion pure qu'il apporte chaque jour au travail. »