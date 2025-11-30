John Cena : Son dernier match à la WWE déjà dévoilé !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu par Dominik Mysterio lors des Survivor Series dans la nuit de samedi à dimanche, John Cena disputera son dernier combat à la WWE le 13 décembre prochain, à l’occasion d’un événement spécial organisé à Washington. Son adversaire sera déterminé à l’issue d’un tournoi qui se tient actuellement, mais pour CM Punk, le vainqueur fait peu de doute.

Il n’en reste plus qu’un. Dans la nuit de samedi à dimanche, John Cena a disputé son avant-dernier combat à la WWE dans le cadre des Survivor Series , l’un des rendez-vous historiques de l’organisation reine du catch. Le 13 décembre prochain, du côté de Washington, la star américaine de 48 ans qui vient de s’incliner contre Dominik Mysterio prendra sa retraite après deux décennies de succès.

Mais pour l’heure, on ne connaît toujours pas l’identité de celui qui aura la chance d’affronter John Cena au Saturday Night’s Main Event dans deux semaines. Un tournoi est en cours pour déterminer l’heureux élu, avec quatre hommes encore en lice : Jey Uso , LA Knight , Solo Sikoa et Gunther , grand favori des fans mais également de CM Punk pour retrouver Cena .

Pour CM Punk, la victoire de Gunther est inéluctable

« Pour l'instant, je ne sais pas si c'est parfait, mais ça semble être Gunther, a confié le champion du monde de la WWE, invité de l’émission Up & Adams pour promouvoir les Survivor Series. J’ai déjà été sur le ring avec lui et je sais de quoi il est capable, et je ne vois pas qui d'autre dans ce tournoi pourrait le battre en ce moment. »

CM Punk, qui a pu affronter John Cena durant sa tournée d’adieu en juin dernier en Arabie saoudite, a salué la dernière année de son ancien rival, qu’il compare à une légende du hockey sur glace : « Je pense que Cena est notre Wayne Gretzky. C'est quelqu'un qui a tenu le coup pendant très, très longtemps. Et le voir tirer sa révérence avec autant de style, de grâce et de dignité a été un vrai plaisir. Nous n'avons pas souvent l'occasion de dire au revoir en temps réel à nos héros sportifs. C'est donc une occasion unique pour nous. » Les adieux se feront le 13 décembre…