WWE - John Cena : Le coup de génie pour finir sa carrière

Le 13 décembre prochain, John Cena fera ses adieux à la WWE. Après deux décennies de succès, la célèbre star du catch disputera son dernier combat contre un adversaire encore inconnu, déterminé à l’issue d’un tournoi organisé pour l’occasion. Un nouveau système qui plaît particulièrement à une ancienne gloire de la compagnie.

Dans moins d’un mois, John Cena montera sur un ring de catch pour la dernière fois de sa carrière. La star américaine de 48 ans est sur le point d’achever sa tournée d’adieu à la WWE, première organisation de catch au monde, avec un ultime match, du côté de Washington, le 13 décembre prochain lors d’un événement qui lui sera consacré. Mais pour l’heure, on ne connaît pas encore l’identité de son adversaire, déterminée à l’issue d’un tournoi spécial organisé actuellement par la WWE, réunissant 16 athlètes. Une formule qui séduit Booker T.

SOLO SIKOA ADVANCES. 😤



We're getting GUNTHER vs. SOLO IN THE SEMIFINALS of THE LAST TIME IS NOW TOURNAMENT!



Updated bracket: pic.twitter.com/EZgE2jCqCT — WWE (@WWE) November 25, 2025

« C'est une excellente idée » Revenant sur le départ de John Cena dans son podcast Hall Of Fame, l’ancien catcheur estime que la WWE a pris la bonne décision avec ce système inédit qui pourrait devenir la norme pour les futurs retraités. « C'est peut-être quelque chose qui va devenir normal pour les gars lorsqu'ils se préparent à partir. C'est comme ça que je vois les choses. C'est une excellente idée à mon avis », confie Booker T.