Dernier match de John Cena à la WWE : Une star se désigne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena va bientôt disputer son dernier combat à la WWE. Le catcheur de 48 ans sera à l’honneur du Saturday Night’s Main Event organisé le 13 décembre prochain à Washington, lieu choisi pour son ultime apparition sur un ring. Alors qu’un tournoi débute dans la nuit de lundi à mardi pour déterminer son adversaire, Sheamus espère bien triompher pour être l’heureux élu.

Le 13 décembre prochain, John Cena montera sur un ring de catch pour la dernière fois de sa vie. A 48 ans, et alors qu’il multiplie les rôles sur le petit et le grand écran depuis quelques années, l’Américain va disputer son ultime combat à la WWE, la conclusion d’une tournée d’adieu de 12 mois entamée en janvier dernier. On ne sait pas encore qui sera l’heureux chanceux à affronter l’ancien champion du monde dans un mois à Washington, un tournoi regroupant 16 catcheurs débutant dans la nuit de lundi à mardi, lors du show Raw, pour déterminer l’adversaire.

« J'aimerais rendre la pareille à John Cena » Sheamus est en lice et affrontera Shinsuka Nakamura lundi soir pour le premier tour du tournoi « The Last Time is Now » organisé par la WWE. Avant ce rendez-vous, l’Irlandais n’a pas caché son envie de retrouver son vieux rival à Saturday Night’s Main Event en décembre, lui dont la carrière a pris son envol en 2009, grâce à John Cena. « En 2009, quand j'ai eu ce match à TLC, j'ai choqué le monde et je suis devenu l'un des champions de la WWE les plus rapides de l'histoire en le battant, ce qui a lancé ma carrière à un tout autre niveau et m'a placé sur la carte tout de suite. Personne ne s'attendait à ce que je gagne. J'aimerais rendre la pareille, ce qui a été fait pour moi. L'opportunité de l'affronter et de le battre. J'aimerais, pour boucler la boucle, lui donner le match qu'il mérite vraiment pour sa sortie et son dernier match. Ce serait incroyable », a-t-il confié il y a quelques jours, dans le Raw Recap.