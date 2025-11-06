«Je suis ba*sé» : La WWE le pousse dehors, c’est la stupéfaction

De plus en plus rare à l’écran, Ridge Holland arrive à la fin de son aventure à la WWE. La célèbre compagnie américaine de catch a en effet décidé de ne pas pas prolonger son contrat, arrivant à expiration dans quelques jours. Actuellement blessé, le Britannique vit mal la situation.
Obtenir un contrat à la WWE n’est pas simple, le conserver peut s’avérer être une tâche ardue. Il n’est pas rare de voir l’organisation reine du catch procéder à des dégraissages au cours de l’année, les talents devenus rare à l’écran étant poussés vers la sortie, ou tout simplement non renouvelé. Ridge Holland, Luke Menzies de son vrai nom, vient d’en faire les frais, lui qui a été victime d’une blessure importante le 27 septembre dernier, lors d’un show de la TNA, autre compagnie en partenariat avec la WWE.
Blessé, Ridge Holland vit mal son départ de la WWE
En pleine convalescence après une blessure au lisfranc (situé au milieu d’un pied), l’ancien rugbyman a appris le mois dernier que la WWE ne lui offrirait pas de nouveau contrat et qu’il plierait donc bagage le 14 novembre prochain. Un gros coup dur sur le plan financier pour celui qui ne pourra pas monter sur un ring jusqu’au printemps 2026, au minimum. « Je n'aurais jamais pensé ne pas pouvoir payer mon hypothèque », a-t-il posté sur le réseau social X, ne cachant pas son amertume envers la WWE, qui a tout de même pris en charge les soins de son futur ex-catcheur.
« Ils prennent en charge l'opération et la rééducation, c'est le strict minimum »
« J'ai l'impression d'avoir été laissé pour compte après m'être blessé en travaillant pour une autre entreprise au nom de la WWE, a poursuivi le Britannique de 37 ans. À cela s'ajoute le fait que mon contrat n'a pas été renouvelé, sachant que je ne pourrais pas lutter pendant 7 mois. C'est brutal. Oui, ils prennent en charge l'opération et la rééducation, mais soyons honnêtes, c'est le strict minimum après tout ce que nous sacrifions pour l'entreprise. Sans compter la possibilité de devoir subir une arthrodèse cervicale. On peut dire que je suis ba*sé ».