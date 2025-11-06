«Je suis ba*sé» : La WWE le pousse dehors, c’est la stupéfaction

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De plus en plus rare à l’écran, Ridge Holland arrive à la fin de son aventure à la WWE. La célèbre compagnie américaine de catch a en effet décidé de ne pas pas prolonger son contrat, arrivant à expiration dans quelques jours. Actuellement blessé, le Britannique vit mal la situation.

Obtenir un contrat à la WWE n’est pas simple, le conserver peut s’avérer être une tâche ardue. Il n’est pas rare de voir l’organisation reine du catch procéder à des dégraissages au cours de l’année, les talents devenus rare à l’écran étant poussés vers la sortie, ou tout simplement non renouvelé. Ridge Holland, Luke Menzies de son vrai nom, vient d’en faire les frais, lui qui a été victime d’une blessure importante le 27 septembre dernier, lors d’un show de la TNA, autre compagnie en partenariat avec la WWE.

Blessé, Ridge Holland vit mal son départ de la WWE En pleine convalescence après une blessure au lisfranc (situé au milieu d’un pied), l’ancien rugbyman a appris le mois dernier que la WWE ne lui offrirait pas de nouveau contrat et qu’il plierait donc bagage le 14 novembre prochain. Un gros coup dur sur le plan financier pour celui qui ne pourra pas monter sur un ring jusqu’au printemps 2026, au minimum. « Je n'aurais jamais pensé ne pas pouvoir payer mon hypothèque », a-t-il posté sur le réseau social X, ne cachant pas son amertume envers la WWE, qui a tout de même pris en charge les soins de son futur ex-catcheur.