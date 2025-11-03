Surprise, le père de John Cena annonce déjà son retour à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena, légende de la WWE, a confirmé qu'il quitterait définitivement le ring le 13 décembre lors d’un événement spécial organisé à Washington, ce qu’a récemment confirmé son père malgré les spéculations des fans. À 48 ans, après une brillante carrière de plus de vingt ans, la star américaine ne s'éloignera pas complètement du monde du catch, prévoyant de rester impliqué dans l’organisation reine de la discipline…

Ça y est, on en sait plus sur l’ultime match de John Cena à la WWE. A 48 ans, la star américaine a décidé de mettre définitivement un terme à sa carrière de catcheur, entamée il y a plus de vingt ans. Le 13 décembre prochain, lors du Saturday Night’s Main Event organisé à Washington, Cena montera donc sur un ring pour la dernière fois, la conclusion d’une tournée d’adieu entamée en janvier 2025. Samedi, la célèbre compagnie américaine de catch a annoncé l’organisation d’un tournoi réunissant 16 catcheurs pour déterminer le dernier adversaire du multiple champion du monde de la WWE.

For over two decades, I have tried to make the most of every opportunity I’ve been presented. On December 13th, I’d like to repay the favor.



The Last Time is Now Tournament begins next Monday in Boston! https://t.co/hQTHS8Hhgu — John Cena (@JohnCena) November 2, 2025

« Le 13 décembre 2025, ce sera mon dernier match » Mais pour certains fans, ce rendez-vous du 13 décembre n’est qu’une étape de plus avant de vrais adieux un peu plus tard, lors d’un événement plus important dans le calendrier de la WWE, à l’instar de WrestleMania, considéré comme le Super Bowl du catch. Une éventualité balayée d’un revers de main par l’intéressé. « En dépit des spéculations et des rumeurs, j'ai annoncé le 6 juillet 2024 que je me retirais de la WWE. Je suis loin d'être parfait mais je m'efforce d'être une personne dont la parole a de la valeur, a récemment indiqué John Cena sur X. Le 13 décembre 2025, ce sera mon dernier match. Je suis très reconnaissant pour chaque moment que la WWE m'a donné. J'ai hâte d'être au 13 décembre et de vous revoir tous une dernière fois ». Invité de 97.5 WOKQ, le père du catcheur qui enchaîne également les rôles sur le petit et le grand écran ces dernières années s’est lui aussi montré affirmatif. « La dernière fois que vous verrez John Cena sur un ring de catch, ce sera le 13 décembre à Washington, D.C. », affirme John Cena Sr, convaincu que son fils ne suivra pas le chemin de certaines légendes qui sont remontées sur le ring par nostalgie. « Je peux vous dire ceci à propos de mon fils. J'ai beaucoup d'amis... Il y a beaucoup de paris... ‘Oh, il sera comme les autres, il partira pendant un an, six mois, puis fera une apparition spéciale.’ Je vous le dis : j'ai 100 dollars dans ma poche. Je parie maintenant à 10 contre 1 que vous ne reverrez plus jamais John Cena sur un ring de catch. » Une décision motivée principalement par l’état physique du catcheur : « Il a apprécié son parcours, les fans ont été formidables, mais vous savez quoi, comme il l'a dit : ‘Papa, je ne peux plus suivre le rythme que j'avais avant et mon corps me dit d'arrêter’. »