Surprise, le père de John Cena annonce déjà son retour à la WWE

John Cena, légende de la WWE, a confirmé qu'il quitterait définitivement le ring le 13 décembre lors d’un événement spécial organisé à Washington, ce qu’a récemment confirmé son père malgré les spéculations des fans. À 48 ans, après une brillante carrière de plus de vingt ans, la star américaine ne s'éloignera pas complètement du monde du catch, prévoyant de rester impliqué dans l’organisation reine de la discipline…
Ça y est, on en sait plus sur l’ultime match de John Cena à la WWE. A 48 ans, la star américaine a décidé de mettre définitivement un terme à sa carrière de catcheur, entamée il y a plus de vingt ans. Le 13 décembre prochain, lors du Saturday Night’s Main Event organisé à Washington, Cena montera donc sur un ring pour la dernière fois, la conclusion d’une tournée d’adieu entamée en janvier 2025. Samedi, la célèbre compagnie américaine de catch a annoncé l’organisation d’un tournoi réunissant 16 catcheurs pour déterminer le dernier adversaire du multiple champion du monde de la WWE.
« Le 13 décembre 2025, ce sera mon dernier match »
Mais pour certains fans, ce rendez-vous du 13 décembre n’est qu’une étape de plus avant de vrais adieux un peu plus tard, lors d’un événement plus important dans le calendrier de la WWE, à l’instar de WrestleMania, considéré comme le Super Bowl du catch. Une éventualité balayée d’un revers de main par l’intéressé. « En dépit des spéculations et des rumeurs, j'ai annoncé le 6 juillet 2024 que je me retirais de la WWE. Je suis loin d'être parfait mais je m'efforce d'être une personne dont la parole a de la valeur, a récemment indiqué John Cena sur X. Le 13 décembre 2025, ce sera mon dernier match. Je suis très reconnaissant pour chaque moment que la WWE m'a donné. J'ai hâte d'être au 13 décembre et de vous revoir tous une dernière fois ».
Invité de 97.5 WOKQ, le père du catcheur qui enchaîne également les rôles sur le petit et le grand écran ces dernières années s’est lui aussi montré affirmatif. « La dernière fois que vous verrez John Cena sur un ring de catch, ce sera le 13 décembre à Washington, D.C. », affirme John Cena Sr, convaincu que son fils ne suivra pas le chemin de certaines légendes qui sont remontées sur le ring par nostalgie. « Je peux vous dire ceci à propos de mon fils. J'ai beaucoup d'amis... Il y a beaucoup de paris... ‘Oh, il sera comme les autres, il partira pendant un an, six mois, puis fera une apparition spéciale.’ Je vous le dis : j'ai 100 dollars dans ma poche. Je parie maintenant à 10 contre 1 que vous ne reverrez plus jamais John Cena sur un ring de catch. » Une décision motivée principalement par l’état physique du catcheur : « Il a apprécié son parcours, les fans ont été formidables, mais vous savez quoi, comme il l'a dit : ‘Papa, je ne peux plus suivre le rythme que j'avais avant et mon corps me dit d'arrêter’. »
John Cena va revenir… dans un autre rôle
Pour autant, il ne faut pas s’attendre à voir John Cena disparaître totalement des écrans de la WWE. « Ça ne veut pas dire : 'Je ne serai plus jamais dans le monde du catch'. Ce que je veux dire, c'est que vous ne le verrez jamais dans un ring, vous ne le verrez pas en tant qu'arbitre, ni faire une apparition spéciale, mais je pense qu'en raison de l'amour qu'il a pour ce milieu et que j'ai pour ce milieu, d'une manière ou d'une autre, il restera lié au catch », prévient John Cena Sr.
Le futur retraité prévoit en effet de revenir à la WWE à l’avenir, dans un autre rôle. « Une partie du plan que j'ai proposé, et je les remercie de l'avoir accepté, consistait à rester dans la famille WWE d'une manière ou d'une autre pour une période prolongée, déclarait John Cena en juillet 2024, quelques minutes après avoir officialisé sa retraite pour l’année suivante. J'ai toujours dit au public que la WWE était ma maison et que je l'aimais. Ce n'est pas parce que je sens que je suis à la fin de ma carrière que je dois m'éloigner de quelque chose que j'aime. Je suis passionné par ce milieu. Je continue à crier devant mon écran, à crier sur les gars pour ce qu'ils font ou ce qu'ils pourraient faire, donc je pense toujours avoir une certaine sagesse à partager qui pourrait être utile. J'ai donc hâte de mettre fin à ma carrière sur le ring de la meilleure façon possible et de rester membre de la grande famille de la WWE pendant encore longtemps ». Il n'est donc pas impossible d'imaginer par exemple John Cena côtoyer et conseiller occasionnellement les jeunes pousses de la compagnie, et peut-être même Cyril Coquerelle, le talent français qui vient de rejoindre le centre de développement de la WWE.