Dernier match de John Cena à la WWE : The Rock intervient !

À 48 ans, John Cena s'apprête à disputer son dernier match à la WWE, le 13 décembre à Washington. Alors que le mystère plane concernant l'identité de l'ultime adversaire de la star américaine, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, légende de la compagnie mais également membre du conseil d’administration de TKO, la maison-mère, a pris position sur la question.

Légende du catch américain, John Cena disputera son dernier match lors des "Saturday Night’s Main Event" le 13 décembre prochain, du côté de Washington. À 48 ans, le multiple champion du monde à la WWE, la première compagnie au monde, a entamé une tournée d’adieu en janvier dernier qui s’achèvera à la fin de l’année, mais contre qui ? Le mystère reste entier pour l’instant concernant l’identité de l’ultime adversaire de John Cena. Invité du podcast "New Heights", Dwayne Johnson, alias The Rock, a donné son avis sur la question.

🗣️ The Rock : « Le dernier adversaire de John Cena ?… 😏 »



💬 « J'ai une petite influence sur la booking, mais l'essentiel est de savoir qui John veut. Ce n'est pas moi, Nick Khan ou Triple H. Il l’a mérité »pic.twitter.com/BbZpIpsodD — Bernard Colas (@BernardCls) October 13, 2025

« L’adversaire idéal pour John Cena ? Simplement celui qu’il veut » « J'ai un tout petit peu d'influence dans la décision, a confié Dwayne Johnson, qui siège au conseil d'administration de la société-mère de la WWE, TKO. Mais en réalité, c'est simplement celui que John veut. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Celui qu'il veut. Ce n'est ni moi, ni Nick Khan, ni Triple H. C'est juste celui que John veut. Il l'a mérité. » La star hollywoodienne, qui a eu l’occasion d’affronter à deux reprises John Cena, s’est ensuite montrée dithyrambique à l’égard de son ancien rival.