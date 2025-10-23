«Il s’est sacrifié» Jeff Hardy n’en sort pas indemne, le geste fou de la légende de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 48 ans, Jeff Hardy, star du catch, continue d'impressionner avec ses prises de risque spectaculaires. Lors d'un match en équipe contre les Dudley Boyz, l’ancien champion de la WWE a exécuté une Swanton Bomb depuis le sommet d'une échelle, se blessant à la tête. Un geste volontairement risqué pour préserver son adversaire, a depuis révélé son frère Matt.

Même à 48 ans, ne demandez pas à Jeff Hardy de limiter les risques sur un ring. Figure marquante du catch dans les années 1990 et 2000 et grand artisan de la monté en puissance de ce sport-spectacle en France à l'époque, la star américaine n’a pas raccroché et multiplie encore les prises de risque, devenues sa spécialité au fil de sa carrière.

L’incroyable saut de Jeff Hardy Actuellement champions par équipe à la TNA ainsi qu’à NXT, la branche de développement de la WWE, Jeff et Matt Hardy affrontaient le 12 octobre dernier à "Bound For Glory" D-Von Dudley et Bubba Ray Dudley, les Dudley Boyz, dans un Tables Match, rencontre symbolique tant les deux équipes ont marqué l’histoire du catch américain. Et comme le public l’espérait, Jeff Hardy s’est illustré avec une Swanton Bomb spectaculaire, sa prise de prédilection, depuis le haut d'une échelle sur D-Von Dudley. Une séquence qui n’a pas été sans conséquence pour l’ancien champion de la WWE.

🪜 25 ans après, Jeff Hardy récidive avec une nouvelle Swanton Bomb depuis le haut d’une échelle à l’extérieur du ring 🔥#TNABoundForGlory

pic.twitter.com/vWeBZrcsrE — Bernard Colas (@BernardCls) October 13, 2025