«Il s’est sacrifié» Jeff Hardy n’en sort pas indemne, le geste fou de la légende de la WWE

À 48 ans, Jeff Hardy, star du catch, continue d'impressionner avec ses prises de risque spectaculaires. Lors d'un match en équipe contre les Dudley Boyz, l’ancien champion de la WWE a exécuté une Swanton Bomb depuis le sommet d'une échelle, se blessant à la tête. Un geste volontairement risqué pour préserver son adversaire, a depuis révélé son frère Matt.
Même à 48 ans, ne demandez pas à Jeff Hardy de limiter les risques sur un ring. Figure marquante du catch dans les années 1990 et 2000 et grand artisan de la monté en puissance de ce sport-spectacle en France à l'époque, la star américaine n’a pas raccroché et multiplie encore les prises de risque, devenues sa spécialité au fil de sa carrière.
L’incroyable saut de Jeff Hardy
Actuellement champions par équipe à la TNA ainsi qu’à NXT, la branche de développement de la WWE, Jeff et Matt Hardy affrontaient le 12 octobre dernier à "Bound For Glory" D-Von Dudley et Bubba Ray Dudley, les Dudley Boyz, dans un Tables Match, rencontre symbolique tant les deux équipes ont marqué l’histoire du catch américain. Et comme le public l’espérait, Jeff Hardy s’est illustré avec une Swanton Bomb spectaculaire, sa prise de prédilection, depuis le haut d'une échelle sur D-Von Dudley. Une séquence qui n’a pas été sans conséquence pour l’ancien champion de la WWE.
« Il a volontairement raccourci son saut »
Dans le podcast The Extreme Life of Matt Hardy, le plus âgé des deux frères a révélé que Jeff avait été blessé à l'arrière de la tête, nécessitant des soins médicaux après leur combat. « Oui, Jeff avait une grosse entaille à l'arrière de la tête qui a dû être traitée. Ils auraient pu la recoudre ou la coller, mais c'était une coupure assez sévère », a-t-il confié. Sur l’action, on remarque effectivement que la star américaine atterri de manière brutale, une prise de risque volontaire selon Matt Hardy : « En y repensant, je pense que Jeff ne voulait pas écraser D-Von en atterrissant, alors il a volontairement raccourci son saut. Il s'est un peu sacrifié pour épargner D-Von. » Un pépin physique qui n’empêchera pas les Hardy Boyz de défendre leurs titres par équipe de NXT dans la nuit de samedi à dimanche (heure française) contre Darkstate lors de "Halloween Havoc".