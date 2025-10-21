«Il est temps d’en finir» : Une très grosse star de la WWE annonce son départ

Légende ultime de la WWE, John Cena va disputer son dernier match de catch le 13 décembre à Washington, marquant la fin d'une ère. Dans son sillage, AJ Styles a lui aussi annoncé qu’il prendra sa retraite dans les mois à venir. Une décision saluée par Booker T, ancienne gloire de l’organisation reine de la discipline.
À 48 ans, John Cena s’apprête à tirer sa révérence et va bientôt disputer son dernier match à la WWE, la première compagnie de catch au monde. Le grand rendez-vous aura lieu le 13 décembre prochain, du côté de Washington. C’est une page qui s’apprête à se tourner tant la star américaine a marqué la discipline de son empreinte durant deux décennies, et elle ne sera pas la seule à se retirer des rings.
Comme Cena, AJ Styles va prendre sa retraite
Bien que son nom soit moins connu du grand public, AJ Styles a lui aussi marqué l’histoire du catch au cours de ses passages à la ROH, la TNA, la NJPW avant de s’imposer à la WWE à partir de 2016. Il y a quelques jours, l’Américain de 48 ans annonçait qu’il plierait bagage au cours de l’année 2026. « Je participerai probablement à WrestleMania, mais ce n'est pas encore confirmé. Les détails ne sont pas encore fixés, mais je prendrai ma retraite l'année prochaine, c’est certain, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Tokyo Sports. Je ne veux pas que les fans voient un 'AJ Styles' qui ne soit pas à la hauteur. C'est la raison principale. J'ai décidé de prendre ma retraite avant que mon corps ne me lâche ».
« Pour avoir tenu aussi longtemps, chapeau. Il est temps d'arrêter »
Dans son podcast "Hall of Fame", l’ancienne gloire Booker T a salué la décision d’AJ Styles, estimant que le « moment » était effectivement venu pour lui de se retirer. « De mon côté, j'avais décidé que 40 serait mon chiffre. Et tout comme AJ, j'ai probablement atteint les 40 ans et je me suis dit : "je suis toujours meilleur que tous ces minables", et j'ai continué pendant cinq ans de plus, a confié l’ancien champion du monde à la WWE. Pour avoir tenu aussi longtemps, chapeau. Il est temps d'arrêter et de profiter des fruits de ton travail. Sérieusement, il n’a plus besoin de faire quoi que ce soit ».
Si AJ Styles est en passe d’arrêter sa carrière de catcheur, Booker T croise néanmoins les doigts pour le voir occuper un rôle en coulisse : « Il fait partie de ceux dont nous aurons besoin dans ce métier pendant de nombreuses années. Donc, lorsqu’il prendra sa retraite, j’imagine qu’il aura toujours un rôle à jouer dans ce milieu, simplement parce qu’il fait partie de ces esprits brillants que ce métier peut définitivement utiliser. »