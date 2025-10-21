«Il est temps d’en finir» : Une très grosse star de la WWE annonce son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Légende ultime de la WWE, John Cena va disputer son dernier match de catch le 13 décembre à Washington, marquant la fin d'une ère. Dans son sillage, AJ Styles a lui aussi annoncé qu’il prendra sa retraite dans les mois à venir. Une décision saluée par Booker T, ancienne gloire de l’organisation reine de la discipline.

À 48 ans, John Cena s’apprête à tirer sa révérence et va bientôt disputer son dernier match à la WWE, la première compagnie de catch au monde. Le grand rendez-vous aura lieu le 13 décembre prochain, du côté de Washington. C’est une page qui s’apprête à se tourner tant la star américaine a marqué la discipline de son empreinte durant deux décennies, et elle ne sera pas la seule à se retirer des rings.

Comme Cena, AJ Styles va prendre sa retraite Bien que son nom soit moins connu du grand public, AJ Styles a lui aussi marqué l’histoire du catch au cours de ses passages à la ROH, la TNA, la NJPW avant de s’imposer à la WWE à partir de 2016. Il y a quelques jours, l’Américain de 48 ans annonçait qu’il plierait bagage au cours de l’année 2026. « Je participerai probablement à WrestleMania, mais ce n'est pas encore confirmé. Les détails ne sont pas encore fixés, mais je prendrai ma retraite l'année prochaine, c’est certain, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Tokyo Sports. Je ne veux pas que les fans voient un 'AJ Styles' qui ne soit pas à la hauteur. C'est la raison principale. J'ai décidé de prendre ma retraite avant que mon corps ne me lâche ».