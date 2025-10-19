«Il est prêt» : La superstar Bad Bunny sur un ring de catch à la WWE, nouvelle folie en préparation !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendu pour faire le show à la mi-temps du prochain Super Bowl, Bad Bunny pourrait encore faire parler de lui à la WWE dans un futur proche. Après avoir ébloui les fans lors de ses précédentes apparitions, le chanteur, passionné de catch, souhaite ardemment remonter sur le ring comme l’a confirmé récemment Damian Priest, star de l’organisation reine de la discipline. Reste à trouver le bon timing…

Parmi les artistes les plus écoutés dans le monde, Bad Bunny sera sur la pelouse de San Francisco en février prochain pour assurer le show de la mi-temps du Super Bowl LX . Une grande fierté pour le chanteur portoricain aux trois Grammy Awards, qui n’hésite pas à sortir de sa zone de confort lorsqu'il reçoit une proposition alléchante, acceptant ainsi de prendre part à des projets aussi ambitieux que surprenants pour lui. Apparu dans plusieurs films, Bad Bunny a surtout épaté les fans de catch en participant à plusieurs combats à la WWE .

Avec déjà trois apparitions officielles sur le ring à son actif, Bad Bunny avait surtout fait sensation en mai 2023 avec son premier match simple contre Damian Priest , chez lui à Puerto Rico. Une prestation majuscule de la part de Benito Ocasio , son vrai nom, qui a laissé un excellent souvenir aux fans, pressés de le revoir et qui pourraient voir leur vœu exaucé prochainement.

« J'en ai discuté avec lui et c'est juste une question de planning »

« Il ne faut jamais dire jamais, déclarait au début du mois Damian Priest, toujours en contact avec Bad Bunny, dans un entretien accordé à TMZ. J'en ai discuté avec lui et c'est juste une question de planning, car il est évidemment très occupé. Il a toujours cette envie, il aime notre milieu. Il a eu plus que suffisamment de temps pour se remettre depuis notre match, donc il est prêt à revenir. »

L’agenda de la star portoricaine ne désemplit pas, mais son amour pour le catch devrait bien l’amener à remonter sur le ring à l’avenir. « Je veux le faire encore une fois, clamait l'artiste en janvier dernier auprès du magazine Rolling Stone. Je veux risquer ma vie sur le ring. J'ai l'impression de ne pas l'avoir assez risquée sur le ring, et je veux le faire. Je veux faire peur à ma mère. Quand ? Je ne sais pas. Nous restons en contact avec les gens de la WWE, nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe. Mais quand, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura un moment où je pourrai vraiment me préparer, comme je l'ai fait les dernières fois. Et j'aimerais prendre plus de temps pour me préparer physiquement ». Bad Bunny n’a pas fini d’impressionner.