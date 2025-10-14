«J’en rêve» : Batista, l’impensable retour à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star du catch à la WWE avant une reconversion réussie dans le monde du cinéma, Dave Bautista (appelé Batista sur le ring) ne cache pas sa nostalgie en évoquant sa précédente carrière. Mais plusieurs années après son dernier match, la star de 56 ans refuse de céder à la tentation d’un retour.

Considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur acteur de Hollywood venu du catch, Dave Bautista a tiré un trait sur son premier amour le 7 avril 2019, au terme d’un ultime match à WrestleMania, considéré comme le Super Bowl de la discipline. Ce soir-là, celui que l’on surnommait l’Animal à la WWE affrontait Triple H, son mentor. La conclusion parfaite à sa carrière de catcheur selon lui.

Dave Bautista dit non à un retour à la WWE Toujours fan de catch, et nostalgique de ses grandes heures sur le ring, Batista (son nom à la WWE) ne s’imagine pas suivre les traces de Dwayne ‘The Rock’ Johnson en revenant à la WWE. « La façon dont j'ai voulu partir était comme un rêve pour moi, c'était parfait et romantique, expliquait la star américaine de 56 ans à l'animateur Chris Van Vliet l’année dernière. Les catcheurs n'ont généralement pas le choix de leur départ, mais moi, je l'ai eu. Je suis parti selon mes propres conditions, avec l'adversaire que je voulais, et je ne ternirai jamais cela. »