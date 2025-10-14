«J’en rêve» : Batista, l’impensable retour à la WWE

Star du catch à la WWE avant une reconversion réussie dans le monde du cinéma, Dave Bautista (appelé Batista sur le ring) ne cache pas sa nostalgie en évoquant sa précédente carrière. Mais plusieurs années après son dernier match, la star de 56 ans refuse de céder à la tentation d’un retour.
Considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur acteur de Hollywood venu du catch, Dave Bautista a tiré un trait sur son premier amour le 7 avril 2019, au terme d’un ultime match à WrestleMania, considéré comme le Super Bowl de la discipline. Ce soir-là, celui que l’on surnommait l’Animal à la WWE affrontait Triple H, son mentor. La conclusion parfaite à sa carrière de catcheur selon lui.
Dave Bautista dit non à un retour à la WWE
Toujours fan de catch, et nostalgique de ses grandes heures sur le ring, Batista (son nom à la WWE) ne s’imagine pas suivre les traces de Dwayne ‘The Rock’ Johnson en revenant à la WWE. « La façon dont j'ai voulu partir était comme un rêve pour moi, c'était parfait et romantique, expliquait la star américaine de 56 ans à l'animateur Chris Van Vliet l’année dernière. Les catcheurs n'ont généralement pas le choix de leur départ, mais moi, je l'ai eu. Je suis parti selon mes propres conditions, avec l'adversaire que je voulais, et je ne ternirai jamais cela. »
« Je rêve de remonter sur le ring et d'entendre ma musique d'entrée, mais... »
« Ce n'est pas que ça ne me manque pas, bien au contraire. Le public me manque, l'énergie me manque, et je rêve de remonter sur le ring et d'entendre ma musique d'entrée. Mais je sais que si je faisais cela, je vais ternir la fin de mon histoire, et je ne suis tout pas prêt à faire ça. La tentation est toujours là, car ça me manque, et chaque fois que j'entends ma musique, je veux retrouver cette sensation. C'est comme une drogue, de l'adrénaline pure que je ne trouverai nulle part ailleurs. Je dois simplement accepter le fait que mon heure est passée », confiait Dave Bautista. Sa prochaine apparition à la WWE pourrait être à l'occasion de son intronisation au Hall of Fame, prévue au printemps 2020 en marge de WrestleMania mais repoussée à une date ultérieure à cause de la crise du Covid-19.