WWE - John Cena à la retraite : Le coup de tonnerre redouté !

Alors qu’il enchaîne aujourd’hui les rôles au cinéma et à la télévision, John Cena s’est provisoirement éloigné de Hollywood pour revenir à son premier amour, le catch, et réaliser une tournée d’adieu d’un an avant de prendre sa retraite. Mais la légende de la WWE va-t-elle tenir parole et rester éloignée des rings après 2025 ? Ric Flair lance un avertissement…
Considéré comme le plus grand catcheur de tous les temps à la WWE, l’organisation reine dans la discipline, John Cena disputera son ultime match le 13 décembre prochain, du côté de Washington. La dernière étape d’une tournée d’adieu de douze mois entamée en janvier dernier, qui a notamment vu passer la star américaine du côté de la Paris La Défense Arena le 31 août pour Clash in Paris. A 48 ans, John Cena a été clair sur le fait qu’il ne reviendrait pas sur sa décision, comme d’autres avant lui, à l’instar de Ric Flair.
« J'espère que John Cena va prendre ses distances et rester à l'écart »
Et le Nature Boy espère justement que Cena ne suivra pas ses traces en sortant de sa retraite après le 13 décembre 2025. « John gagne tellement d'argent dans le cinéma en ce moment. Il n'a pas besoin de faire autre chose. J'espère qu'il va prendre ses distances et rester à l'écart », a confié Ric Flair, interrogé par Escapist Magazine. Ce dernier avait officiellement pris sa retraite en 2008 après avoir perdu contre Shawn Michaels à WrestleMania 24, avant de remonter sur le ring en novembre 2009, puis de disputer un dernier combat en 2022, à l’âge de 73 ans.
« Le catch est très addictif », prévient Ric Flair
« Le catch est très addictif, poursuit Ric Flair, bien placé pour témoigner. Quand on l'a pratiqué aussi longtemps que John, plus de 20 ans, il est difficile de changer de mode de vie. Je vois John occasionnellement, mais je ne taris pas d'éloges à son sujet. C'est une personne formidable, il est très heureux en mariage, sa femme est adorable. Ils construisent une nouvelle maison ici, à Tampa ».
Cet été, John Cena avait affirmé sur le plateau de Good Morning America que sa carrière dans le catch allait bel et bien s’arrêter en 2025 : « J’ai fait une promesse aux fans qui m'ont permis d'être ici pendant un quart de siècle. Ils m'ont permis de m'asseoir avec vous aujourd'hui. Je ne voudrais pas leur manquer de respect de la sorte. C'est un événement lorsque les gens viennent, c'est très exclusif ». En attendant, il affrontera ce samedi en Australie AJ Styles, l'un de ses grands rivaux, lors de Crown Jewel (14h, heure française).