WWE - John Cena à la retraite : Le coup de tonnerre redouté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il enchaîne aujourd’hui les rôles au cinéma et à la télévision, John Cena s’est provisoirement éloigné de Hollywood pour revenir à son premier amour, le catch, et réaliser une tournée d’adieu d’un an avant de prendre sa retraite. Mais la légende de la WWE va-t-elle tenir parole et rester éloignée des rings après 2025 ? Ric Flair lance un avertissement…

Considéré comme le plus grand catcheur de tous les temps à la WWE, l’organisation reine dans la discipline, John Cena disputera son ultime match le 13 décembre prochain, du côté de Washington. La dernière étape d’une tournée d’adieu de douze mois entamée en janvier dernier, qui a notamment vu passer la star américaine du côté de la Paris La Défense Arena le 31 août pour Clash in Paris. A 48 ans, John Cena a été clair sur le fait qu’il ne reviendrait pas sur sa décision, comme d’autres avant lui, à l’instar de Ric Flair.

« J'espère que John Cena va prendre ses distances et rester à l'écart » Et le Nature Boy espère justement que Cena ne suivra pas ses traces en sortant de sa retraite après le 13 décembre 2025. « John gagne tellement d'argent dans le cinéma en ce moment. Il n'a pas besoin de faire autre chose. J'espère qu'il va prendre ses distances et rester à l'écart », a confié Ric Flair, interrogé par Escapist Magazine. Ce dernier avait officiellement pris sa retraite en 2008 après avoir perdu contre Shawn Michaels à WrestleMania 24, avant de remonter sur le ring en novembre 2009, puis de disputer un dernier combat en 2022, à l’âge de 73 ans.